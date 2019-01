Agnieszka Chylińska włączyła się w akcję #MuremZaOwsiakiem

Jak czytamy w Onecie Agnieszka Chylińska, która do tej pory stanowczo odmawiała angażowania się w bieżące sprawy społeczno-polityczne i dzielenia się swoją prywatnością, tym razem zrobiła wyjątek. Zaapelowała do szefa WOŚP, by zmienił zdanie i nie ustępował ze stanowiska, filmując przy tym pokój swoich dzieci.

- Cześć Jurku, tutaj Agnieszka Chylińska. Chciałam Ci pokazać pokój moich dzieci. Chciałabym powiedzieć do Ciebie parę słów nie jako pani z telewizji, ale jako mama Ryszarda, Esi i Krystynki. Chciałabym powiedzieć, że dzięki twojej Orkiestrze Świątecznej Pomocy każde z moich dzieci, kiedy się urodziło, zostało zaopiekowane, wyleczone i uratowane dzięki Twojemu sprzętowi ze słynnym czerwonym sercem. Chciałbym móc kiedyś powiedzieć moim dzieciom, komu zawdzięczają swój piękny start... - mówi Agnieszka Chylińska.

- Pamiętaj, żebyś się nie dawał. Potrzebują Ciebie ludzie, tacy bezbronni i tacy bezradni, jak te moje dzieciaki - dodaje w poruszającym wideo Chylińska.

