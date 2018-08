Air Show Radom 2018. Program, bilety. Jak dojechać? [MAPA]

Air Show Radom 2018. Program

W weekend 25-26 sierpnia na lotnisku Sadkowo w Radomiu odbędą się międzynarodowe pokazy lotnicze. W ramach Air Show Radom 2018 zobaczymy aż 20 godzin popisów samolotów cywilnych i wojskowych. Pokazy każdego dnia*(sobota, niedziela)* zaczynają się o godz. 9 i trwają do godz. 19.

W programie Air Show Radom 2018 zaplanowano przeloty m.in. samolotów Extra - 300 i Zlin (Żelazny Aerobatic Team), śmigłowca Bo-105 (zespół Red Bull), a także wielkiego pasażerskiego Boeinga 737 Max. Będą taż pokazy skoczków, 40-minutowy popis włoskiego zespołu Frecce Tricolori czy pokaz polskich F-16.

Międzynarodowe pokazy lotnicze odbywają się w Radomiu. To jedna z największych imprez tego typu w naszym kraju. Według danych policji, w zeszłym roku uczestniczyło w nich ok. 170 tys. widzów. Air Show jest organizowano od 1991 roku. Początkowo impreza odbywała się w Poznaniu, ale w 2000 roku przeniesiono ją do Radomia. Organizatorami są: Dowództwo Sił Powietrznych, Miasto Radom, Port Lotniczy Radom, Siły Powietrzne i Aeroklub Polski, honorowym patronem jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.