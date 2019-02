Airbus, Warszawa. Ultranowoczesny A350-900 będzie w końcu latał i z Warszawy [ZDJĘCIA]

Loty nowym samolotem będzie można zarezerwować w najbliższym czasie. Koszt biletu do Dohy w Katarze to ok. 1800 zł w dwie strony. Czas podróży na pokładzie luksusowego samolotu to niecałe 6 godzin. Nowe Aribusy A350-900XWB pojawią się w Warszawie od 15 czerwca 2019 r. Co to oznacza dla pasażerów? Jak jest w samolocie Airbus 350-900? Zobacz:

Na pokładzie Airbusa 250-900 zmieści się 283 pasażerów: 36 w klasie biznes oraz 247 w klasie ekonomiczne. W pierwszej klasie tzw. klasie biznes, układ krzeseł to 1-2-1. Na pokładzie można m.in. korzystać z najnowszego systemu rozrywki pasażerskiej, szerszych niż w niższych modelach Airbusa foteli, cichej kabiny. Co ważne dla osób wrażliwych na ciśnienie - w tym samolocie ciśnienie odpowiada temu na wysokości 1828 metrów, dzięki czemu podróż jest bardziej przyjemna. Poza tym w samolocie są większe schowki bagażowe, a także nowoczesne oświetlenie, nowoczesne kuchnie i kontrola klimatu. Poniżej opisaliśmy, jak wygląda wyposażenie klasy biznes i ekonomicznej. Oprócz tego nowoczesny Airbus ma kadłub zbudowany z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem węglowym (CFRP) - co zapewnia mniejsze zużycie paliwa, łatwiejszą konserwację i zwiększoną odporność na korozję i potrafi latać na odległość 15 000 kilometrów. Airbus A350-900 - klasa biznes Fotele z funkcją rozłożenia do 2-metrowego, płaskiego łóżka oraz wysokiej jakości pościel ze 100% bawełny.

Panoramiczne okna z elektromechanicznymi kurtynkami z opcją ściemniania.

Szersza przestrzeń osobista oraz pojemne schowki nad głową mieszczące dwie torby podręczne na kółkach.

Na życzenie udostępniamy menu a la carte, w którym znaleźć można wyborne dania przyrządzone z najświeższych składników, a elegancka porcelana, kieliszki, sztućce oraz obrusy dopełniają wyjątkowości posiłku.

Nowoczesny pokładowy system rozrywki Oryx One oferujący nawet 4000 opcji.

17-calowe ekrany dotykowe Thales Avant w rozdzielczości HD.

Wierny dźwięk 3D z technologią Surround Sound.

Gniazdo USB i zasilania pozwalające korzystać z rozrywki na własnym urządzeniu oraz umożliwiające ładowanie.

Dostęp do Wi-Fi i usług GSM (SMS, MMS oraz GPRS). Największy samolot pasażerski wylądował na lotnisku Chopina! Byliśmy w środku