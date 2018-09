Akademia Dobrej Komunikacji. Facebook uruchamia szkolenia dla organizacji pozarządowych

Globalnie Facebook współpracuje z takimi organizacjami trzeciego sektora jak UNICEF, Czerwony Krzyż czy Światowy Program Żywnościowy. W Polsce współpracuje już m.in. ze Szlachetną Paczką. W zeszłym roku zorganizował w Warszawie konferencję NGO Day, podczas której pracownicy organizacji pozarządowych uczyli się jak skuteczniej wykorzystywać narzędzia Facebooka do swoich celów. Teraz polski oddział firmy rusza z kolejną inicjatywą mającą wesprzeć krajowy sektor pozarządowy – „Akademię Dobrej Komunikacji”.

- Jestem głęboko przekonana, że trzeci sektor jest kluczowy dla budowania społeczeństwa obywatelskiego i kierunku, w którym będziemy rozwijać się jako kraj. Z własnego doświadczenia wiem, z jakimi trudnościami boryka się ten sektor – powiedziała Wanda Buk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji, które objęło projekt honorowym patronatem. - Tym bardziej cieszę się, że Facebook będzie wspierał jego działania w tak ważnych obszarach, jak budowanie marki i struktury komunikacyjnej i że ta wiedza będzie przekazywana dalej. Są to czynniki niezbędne do tego, by się rozwijać, zwiększać skalę działania, pozyskiwać darczyńców i cieszyć się efektami swojej działalności.

- Wspieranie lokalnych organizacji społecznych jest częścią misji Facebooka - chcemy umożliwiać ludziom budowanie społeczności i zbliżanie do siebie mieszkańców całego świata. Już wcześniej udostępniliśmy tym organizacjom szereg narzędzi usprawniających ich działalność, takich jak przycisk “przekaż datek” czy możliwość bezpłatnego korzystania z platformy wspierającej komunikację w organizacji Workplace – mówi Jakub Turowski odpowiedzialny w Facebooku za politykę publiczną. - Uruchomienie tego projektu to kolejny element wsparcia jakiego udzielamy organizacjom pozarządowym.

„Akademia Dobrej Komunikacji” to cykl szkoleniowy realizowany we współpracy z TechSoup Polska, ekspertami w obszarze wspierania kompetencji cyfrowych. Stworzono go, z myślą o pomocy organizacjom społecznym z całej Polski w poprawieniu ich kompetencji w zakresie promowania marki, prowadzenia komunikacji z wykorzystaniem narzędzi internetowych oraz budowy relacji z biznesem.

- TechSoup od lat wspiera organizacje społeczne w ich rozwoju technologicznym, dostarczając bezpłatnie lub w niskich opłatach oprogramowanie, sprzęt komputerowy i usługi, lecz także zapewniając niezbędną wiedzę i kompetencje do korzystania z nowych technologii. Zainicjowany przez Facebooka projekt Akademia Dobrej Komunikacji, idealnie wpisuje się w naszą misję rozwijania kompetencji cyfrowych organizacji non-profit, jak również w dotychczasowe działania edukacyjne w Polsce – skomentował Jerzy Nowak, Kierownik Programu TechSoup Polska. - Cieszymy się, że jesteśmy częścią tego przedsięwzięcia, które dostarcza realną zmianę setkom organizacji pozarządowych w całej Polsce.

Do tej pory przeszkolono trenerów – po jednym na każde z województw, którzy zdobytą wiedzę przekażą organizacjom działającym w swoich regionach. Szkolenia będą dostosowane do lokalnych potrzeb, a ich program będzie szczegółowo omawiany i konsultowany. Chodzi o to, by grupy uczestniczące w warsztatach mogły wynieść z nich jak najwięcej praktycznych umiejętności i podnieść efektywność swojej działalności w Internecie.

Na pełen cykl warsztatów składają się trzy szkolenia tematyczne. Pierwsze będzie ukierunkowane na planowanie komunikacji, budowanie silnej pozycji i marki organizacji. Drugie dotyczy prowadzenia profilu organizacji w mediach społecznościowych. Trzecie poświęcone jest poznaniu narzędzi, programów i aplikacji pomocnych w tworzeniu atrakcyjnych materiałów graficznych, które są konieczne, by zwiększyć skuteczność obecności w sieci.

Warsztaty regionalne odbędą się w różnych terminach w nadchodzących miesiącach i na początku 2019 roku. Dokładne terminy tych szkoleń zostaną podane przez organizacje partnerskie na ich stronach internetowych i na Facebooku. Program zakłada przeszkolenie kilkuset organizacji z całej Polski.

Chętni przedstawiciele organizacji będą mogli zgłaszać się na szkolenia za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie regionalnej organizacji partnerskiej. Wszystkie informacje będą na bieżąco publikowane na stronie Akademii Dobrej Komunikacji (https://www.facebook.com/akademiadobrejkomunikacji ).

Lista organizacji partnerskich prowadzących szkolenia w regionach:

* Dolnośląskie: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

* Kujawsko-pomorskie: Stowarzyszenie Kujawsko- Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych TŁOK

* Lubelskie: Lubelska Grupa Badawcza

* Lubuskie: Fundacja na rzecz Collegium Polonicum

* Łódzkie: Centrum OPUS

* Małopolskie: Biuro Inicjatyw Społecznych

* Mazowieckie: Fundacja TechSoup

* Opolskie: Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

* Podkarpackie: Przestrzeń Lokalna

* Podlaskie: Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych

* Pomorskie: Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku

* Świętokrzyskie: Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

* Śląskie: Fundacja Media 3.0

* Warmińsko-Mazurskie: Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych

* Wielkopolskie: Wielkopolska Rada Koordynacyjna

* Zachodniopomorskie: NetCamp