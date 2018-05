23-24 czerwca, w uroczym Brant Hotelu, odbędzie się trzecia edycja Akademii Kobiet. Dwa dni wypełnione będą wykładami ekspertów z zakresu biznesu i stylu życia, spotkaniami z osobowościami medialnymi, w programie znajdą się także warsztaty tańca czy zajęcia sportowe. Wydarzenie skierowane jest do kobiet poszukujących inspiracji, motywacji, wiedzy i kontaktów biznesowych.

Kobiety mają moc do działania, a także do pomagania innym. Te, które osiągnęły sukces doskonale wiedzą, jakimi ścieżkami wiedzie droga do spełnienia i choć nie zawsze jest łatwo, a wręcz częściej bywa pod górkę, warto na nią wejść, by żyć po swojemu, na własnych zasadach. To właśnie one bazując na swoim doświadczeniu, chętnie dzielą się wiedzą z innymi kobietami, by przekazać im lekcje, jakie same odebrały od życia. Spotkanie kobiet, które marzą o zmianie swojej drogi życiowej, sięgnięciu po własne marzenia, z tymi, które już doszły na szczyt, to niezwykły moment. W takim właśnie spotkaniu tkwi kobieca siła.Z myślą o zapalaniu kobiet do działania, by podejmowały wyzwania i realizowały się na wielu płaszczyznach, powstała Akademia Kobiet – przestrzeń do rozwoju, by bez względu na wiek, wykonywany zawód czy miejsce zamieszkania, kobiety mogły się spotkać i wesprzeć w dążeniu do celu. Akademia Kobiet wspiera uczestniczki w odkrywaniu drzemiącego w nich potencjału.Pomysłodawczynią i właścicielką marki jest Monika Lichota, która, jak sama mówi, Akademię Kobiet stworzyła z potrzeby serca. – Budując swoją ścieżkę zawodową często korzystałam z wiedzy przekazywanej podczas różnego rodzaju konferencji, szkoleń czy warsztatów. Postanowiłam pomóc także innym kobietom i stworzyć wydarzenie, w którym sama chętnie wzięłabym udział: z dużą dawką wiedzy, ale także przestrzenią do wymiany opinii, aktywności fizycznej, rozrywki. Dodaje: Początkowo celem było dotarcie do lokalnej społeczności kobiet, wydarzenia odbywały się w Bałtowie pod nazwą Bałtowska Akademia Kobiet. Wraz z rozwojem marki, stało się imprezą ogólnopolską, stąd w tym roku wydarzenie zmieniło nazwę na Akademię Kobiet oraz odbędzie się w innym niż dotychczas miejscu, w Majdanie pod Warszawą.Monika LichotaDobre życie, o jakim wiele kobiet marzy, pozwala połączyć zadowolenie zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i prywatnej. Wychodząc naprzeciw potrzebom uczestniczek, program dwudniowego wydarzenia został tak ułożony, by tematy biznesowe przeplatały się z życiowymi, które są im bliskie. Właśnie dlatego Katarzyna Cichopek opowie, jak łączyć życie zawodowe z prywatnym, Dominika Nawrocka o trzech krokach do wolności finansowej, Natalia Bogdan o tym, że nigdy, ale to nigdy nie można się poddawać – czyli jak przekuć porażkę w sukces zawodowy.Prelegentami tegorocznej edycji będą osobowości medialne, a także znane ze swoich osiągnięć biznesowych, m.in. Beata Sadowska, Karolina Malinowska, Katarzyna Cichopek, Hanna Bakuła, Jakub Wesołowski, Joanna Salwa, Dominika Nawrocka, Dominika Zaborowska, Natalia Bogdan, Natalia Kościuk, Zuzanna Podkowicz, Artur Sójka. W programie zaplanowane są zajęcia sportowe, pokaz tańca Roberta Kochanka czy wernisaż Miłosławy Skoczek-Śliwińskiej. Poruszone zostaną tematy dotyczące rozwoju osobistego, zawodowego, czerpania motywacji, budowania własnej marki i wiele innych. Spotkanie będzie okazją do nawiązania cennych kontaktów, spędzenia czasu w towarzystwie ekspertów i osób, które chętnie dzielą się własną receptą na sukces. Akademię Kobiet poprowadzi Olivier Janiak. Uczestniczki wydarzenia otrzymają certyfikaty ukończenia Akademii Kobiet.Patroni medialni: Twój Styl, Show, Pani, Well, Olivia, Dziennik Gazeta Prawna, e!stilo, Business Woman & Life, Offset, Magazyn VIP, Madame, Chillizet, ladybusiness.pl, inspirantka.pl, przedsiębiorcy@eu, Klub Integracji Europejskiej, coachingwspodnicy.pl, damosfera.com, tyibiznes.com.pl, kobiecasprawa.pl, obcasy.pl.• Czytelnicy naszemiasto.pl do 25 maja br. na hasło „naszemiasto” mogą zakupić wybrane bilety z 50% zniżką. By dokonać zakupu należy zadzwonić pod numer telefonu +48 500 029 908. Liczba promocyjnych biletów jest ograniczona.AKADEMIA KOBIET, 23-24 czerwca 2018, Hotel Brant.