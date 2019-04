Akademiki z jacuzzi na dachu i piłkarzykami w pralni. W Polsce jest ich coraz więcej, a w Warszawie?

Za dwa lata prywatne akademiki – licząc całą Polskę – będą miały już 10 tysięcy łózek. Jak podają analitycy Savillis spodziewany jest wzrost podaży o 150 proc. Dzieje się tak mimo że liczba studentów spada. Niszę wypełniają obcokrajowcy. Tych do Polski na studia z roku na rok przyjeżdża coraz więcej. We wspomnianym 2021 roku, na uczelniach w naszym kraju będzie ich ponad 100 tys.

W Krakowie Golub GetHouse zbudował LivinnX Kraków, akademik z jacuzzi na dachu, w Łodzi Base Camp otworzył swój oddział w którym znajdziemy m.in. pralnię z piłkarzykami. Co oferują warszawskie nowoczesne domy studenckie?

W Warszawie budowane są trzy prywatne akademiki. Przy Woronicza 37 dom dla studentów zbuduje należąca do Griffina spółka Student Depot. Tworzą oni kilka akademików na terenie całej Polski. W "Mordorze" za 40 mln zł powstanie 488 miejsc w pokojach oraz 82 miejsc parkingowych. W środku znajdą się pokoje jedno- i dwuosobowe. Jakie udogodnienia oferuje akademik? Darmowe wifi, ochronę 24/7, a także strefę work&chill z planszówkami. Będzie tam również miejsca na kawę, pralnia i stacja rowerów.

Niemiecka firma Zeitgeist Asset Management kupiła stary biurowiec przy Wisłostradzie. W pobliżu ludniej powstanie akademik na 149 pokoi. Ma nawiązywać do czeskiego U Průhonu w Pradze. Ciekawie wygląda także Sacharowa Business and Science Center. Na Bielanach Fundamental Group buduje akademik na 150 pokoi (każdy po 16 mkw.). W środku będzie też coworkingowa, klub fitness, gastronomia i usługi, a tuż obok hotel dłuższego pobytu. Obiekt ma być gotowy latem tego roku.

Nowy akademik na Służewcu planuje także Uniwersytet Warszawski. W 2021 roku będzie tam miejsce dla 300 studentów. W pierwszej kolejności przydzielani tam będą cudzoziemcy. Poza tym zdecyduje kryterium dochodowe (im mniejszy dochód, tym większa szansa na miejsce) oraz odległość od miejsca zamieszkania. W akademiku znajdą się pokoje jedno i dwuosobowe. Budowa ma kosztować 55 mln zł.

Ile kosztuje nocleg w superakademiku? To koszt rzędu 1300-2000 zł miesięcznie. W cenie mamy swój pokój oraz możliwość korzystania ze wszystkich punktów wspólnych, jak jacuzzi czy pralnia. Jest to cena porównywalna do kawalerki, jednak student otrzymuje pewne udogodnienia – jak sprzątanie pokoju czy towarzystwo braci studenckiej.

- Pomimo, że liczba studentów w Polsce maleje, to perspektywy dla rozwoju rynku prywatnych domów studenckich są bardzo dobre. Studenci chcą mieszkać w jak najlepszych warunkach i coraz częściej ich na to stać. Wielu z nich ceni sobie również połączenie prywatności, jaką zapewnia pokój jednoosobowy z atmosferą wspólnej nauki i spędzania wolnego czasu w specjalnie do tego celu zaprojektowanych przestrzeniach. A takiego przeżycia nie dostarczy wynajęte mieszkanie - dodaje Wioleta Wojtczak z Savills.

