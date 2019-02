Akcja Hiena. Straż miejska zadba o bezpieczeństwo na cmentarzach

1 listopada to nie tylko czas zadumy i refleksji, ale także okres wzmożonej pracy dla policji i straży miejskiej.

Jak co roku okres Wszystkich Świętych to czas wzmożonej aktywności złodziei - tzw. „cmentarnych hien”. Z grobów kradzione są znicze, wiązanki, kwiaty, wazony. W tym czasie dochodzi również do aktów dewastacji i profanacji nagrobków. O to by nie dochodziło do zakłócania porządku i zdarzeń przestępczych na cmentarzach w całej Warszawie ma zadbać kilkuset strażników miejskich.

"Obecność funkcjonariuszy w rejonach nekropolii ma oddziaływać prewencyjnie. W ramach akcji strażnicy będą również zwracać szczególną uwagę na dzieci, osoby starsze i zagubione. Będą przypominać o zachowaniu szczególnej ostrożności podczas wizyt na cmentarzach." - informuje Straż Miejska.

Akcja hiena skupi się na patrolowaniu cmentarzy i ich okolicy. To najlepszy sposób nie tylko na to, by wychwycić ewentualnych złodziei, ale także by odstraszyć tych, którzy jak co roku, będą próbować sprzedać cudze znicze czy wieńce. Akcja znicz potrwa do 5 listopada, a w zapewnieniu bezpieczeństwa weźmie udział 366 funkcjonariuszy.