"Moja krew - Twoja krew" vol. 5 to szczytna akcja organizowana przez artystki Teatru Buffo. 23 czerwca (sobota) przed teatrem pojawią się dwa busy do poboru krwi oraz namiot Fundacji DKMS, w którym będzie można zostać potencjalnym dawcą szpiku. Szczegóły w artykule poniżej.

23 czerwca 2018 roku (sobota), w godzinach 12:00-22:00, odbędzie się 5. edycja akcji krwiodawstwa. Będzie można oddawać krew w specjalnym autobusie, a także rejestrować się do bazy potencjalnych dawców szpiku. To pomoc, która nic nie kosztuje, a może komuś uratować życie. Akcja dzieje się przed Teatrem Studio Buffo, a oddających krew wspierają artyści. Wydarzenie jak zwykle uświetnią występy różnych artystów.Organizatorkami akcji są artystki Teatru Studio Buffo. Bodźcem do działania była śmierć przyjaciółki Julii Niewiadomskiej, która zmarła na skutek bardzo rzadkiej choroby w wieku 19 lat. Artystki, widząc potencjał w młodych ludziach, postanowiły prowadzić działalność charytatywną o nazwie Moja krew – Twoja krew.