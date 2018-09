Akcja policji na Goszczyńskiego w Warszawie. "Groźna substancja" na terenie należącym do ambasady Wielkiej Brytanii [ZDJĘCIA]

Na Goszczyńskiego trwa akcja policji i straży pożarnej, a teren od kilku godzin jest wygrodzony, tak by nie mogły dotrzeć tam osoby postronne - alarmuje jeden z naszych czytelników i spekuluje, że możemy mieć do czynienia z atakiem terrorystycznym na jeden z budynków należących do ambasady Wielkiej Brytanii.

Policjanci potwierdzają, że rzeczywiście na miejscu trwa akcja.

- Około godziny 16 otrzymaliśmy zgłoszenie, że na jedną z posesji rzucono kartkę w języku angielskim z ostrzeżeniem, że na terenie może znajdować się jakaś groźna substancja - tłumaczy Piotr Świstak z Komendy Stołecznej Policji. - Od dwóch godzin trwa wyjaśnianie sprawy, ale podejrzewamy, że nie jest to realne zagrożenie, tylko głupi żart - dodaje.