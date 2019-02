Akt oskarżenia po tragicznym wypadku w Oksie. Sprawcy grozi do 12 lat więzienia

Do tego tragicznego wypdku doszło około godziny 3 w nocy 22 kwietnia w Oksie w powiecie jędrzejowskim. Według ustaleń śledczych, nietrzeźwy i znajdujący się po zażyciu narkotyków 34-latek kierujący osobowym oplem wymusił pierwszeństwo na kobiecie jadącej prawidłowo hyundaiem drogą główną. W pojeździe sprawcy podróżowało łącznie pięć osób, a w drugim cztery. W wyniku zderzenia śmierć poniósł pasażer prawidłowo jadącego auta, a rannych zostało jeszcze sześć innych osób.

- W toku trwającego kilka miesięcy śledztwa prokurator zgromadził kompletny materiał dowodowy. Są to przede wszystkim zeznania świadków, wyniki oględzin miejsca zdarzenia i pojazdów w nim uczestniczących, opinie biegłych, w tym z zakresu badania wypadków komunikacyjnych i sądowo-lekarskie – mówi w Onecie Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach. – To pozwoliło poczynić jednoznaczne ustalenia co do okoliczności zdarzenia i dało podstawy do skierowania aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie – dodaje.

Oskarżony Marcin K. cały czas pozostaje tymczasowo aresztowany. – Do zastosowania tego środka zapobiegawczego doszło dopiero w wyniku uwzględnienia przez Sąd Okręgowy w Kielcach zażalenia prokuratora na jego niezastosowanie przez sąd rejonowy – zaznacza Prokopowicz. – Oskarżonemu grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności – dodaje.

Źródło: Onet