Aktorki, które wcielą się w Ciri i Yennefer w serialu "Wiedźmin" Netflixa

W postać młodej księżniczki Ciri ma wcielić się Freya Allan. Yennefer zagra natomiast Anya Chalotra. Obie aktorki znane są przede wszystkim z ról serialowych. Yennefer będzie najważniejszą postacią kobiecą w "Wiedźminie".

Szczególne emocje towarzyszyły poszukiwaniu kandydatki do roli Ciri. Kontrowersje wzbudziło ogłoszenie castingowe, które pojawiło się na stronie internetowej National Youth Theatre. Według wytycznych agentów, miałaby to być nastolatka w wieku 15-16 lat, reprezentantka mniejszości etnicznych, chętnie czarnoskóra lub azjatyckiego pochodzenia. Wielu wielbicieli historii Geralta wyraziło sprzeciw, zaznaczając, że akcja "Wiedźmina" bezpośrednio odnosi się do mitologii słowiańskiej, nie może więc być mowy o reprezentantach innego koloru skóry. Tak prezentuje się całość skompletowanej na chwilę obecną obsady.

Początkowo premierę "Wiedźmina" zaplanowano na 2020 rok. Okazuje się jednak, że serialu możemy spodziewać się już w 2019 roku. Pierwszy sezon zamknie się w ośmiu odcinkach.

Źródło: Onet