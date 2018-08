Aktywiści spalą samochód w ramach protestu. "Przecież to jakiś absurd" - tłumaczy policja

Do takiego spektakularnego happeningu ma dojść na warszawskim Ursynowie, a dokładnie u zbiegu ulic Wąwozowej i Rosoła. Stowarzyszenie Projekt Ursynów poinformowało nas, że w czwartek, 23 sierpnia 2018 r. o godzinie 9:30, w ramach protestu przeciw przedłużającej się przebudowie ulicy Rosoła, podpalone zostanie auto.

– Obecna organizacja ruchu na skrzyżowaniu Rosoła z Wąwozową stanowi realne zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców. W związku z tą niebezpieczną sytuacją apelujemy do wojewody i wszystkich miejskich urzędów, które są w tę budowę zaangażowane, by maksymalnie przyspieszyć remont tego odcinka i odłożyć na bok przepychanki między taką czy inną partią polityczną – powiedział nam Kamil Orzeł, prezes stowarzyszenia Projekt Ursynów.

Argumenty są poważne, ale nie ulega wątpliwości, że spalenie samochodu na publicznej ulicy to dość niecodzienna i brzegowa forma manifestacji. Jak wytłumaczył nam prezes stowarzyszenia, auto zapłonie podczas zorganizowanej dla mediów konferencji. – Wydarzenie jest w pełni bezpieczne i jako konferencja prasowa nie wymaga zgłoszenia żadnym służbom – dodaje Orzeł.

O komentarz do zapowiedzi aktywistów poprosiliśmy oficera prasowego Komendy Rejonowej Policji Warszawa II (Mokotów, Ursynów, Wilanów). – Możemy też zrobić publiczny pręgierz, albo publiczne obrzucanie ludzi kamieniami, a wcześniej zgłośmy taki pomysł, żeby było to legalne – przecież to jakiś absurd. Jak można dokonać publicznego spalenia auta, skoro wchodzi to w kolizję z szeregiem ustaw. Choćby ustawie o ochronie środowiska, przepisami przeciwpożarowymi i podejrzewam, że również kodeksem drogowym i to organizator powinien mieć na uwadze. Jeśli byłby to zarejestrowany happening w jakiejś zamkniętej przestrzeni, nie byłoby problemu. Policjanci pojawią się jutro w tym miejscu, by przyjrzeć się całej sprawie – stwierdził w rozmowie z nami asp. szt. Robert Koniuszy.

Z komunikatu, jaki wystosowało stowarzyszenie wynika, że zastój w modernizacji ulicy Rosoła spowodowany jest konfliktem na linii wojewoda mazowiecki – prezydent m.st. Warszawy. Przypomnijmy, że w maju tego roku, urząd wojewódzki uchylił pozwolenie na modernizację ulic Relaksowej i Rosoła, a robotnicy musieli wycofać się z placu budowy. Zresztą podobne incydenty miały też miejsce w 2017 r. Prezes stowarzyszenia wskazuje, że aktywiści domagają się nie tylko, jak najszybszego dokończenia robót, ale i poprawy obecnych warunków bezpieczeństwa.

– Część tego skrzyżowania jest już ukończona. Dawniej pierwszeństwo przejazdu miały auta przejeżdżające z Rosoła w Wąwozową. Teraz natomiast to się zmieniło teraz i uprzywilejowani są kierowcy jadący z Relaksowej w Wąwozową. Kierujący pojazdami są nieprzyzwyczajeni do takiego stanu rzeczy, a poza tym wielkość tej ulicy determinuje to, że ludzie chcą jeździć tak jak do tej pory. Co więcej, na krzyżówce są zamontowane światła, więc wystarczyłoby je po prostu uruchomić. Tych rzeczy jest dużo i bardzo wielu mieszkańców nie pokoi się tym, że wkrótce może tu dojść do tragedii.

W petycji, którą przygotowuje Projekt Ursynów (można ją podpisać podczas jutrzejszego happeningu oraz drogą internetową) wystosowano trzy punkty, za którymi mogą opowiedzieć się zainteresowani:

„jeśli uważają Państwo:

- że w trakcie realizacji inwestycji tymczasowa organizacja ruchu powinna pozwalać na przejezdność ulicą Rosoła w obu kierunkach (wobec planowanego zamknięcia pasa ruchu),

- że obecna organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Rosoła, Wąwozowej i Relaksowej zagraża zdrowiu i życiu użytkowników ruchu,

- za skandaliczne przepychanki polityczne między Wojewodą Mazowieckim a Prezydentem m.st. Warszawy, w wyniku których została wstrzymana przebudowa ulicy Rosoła, to zapraszamy do podpisania petycji”.