Alarm bombowy w Warszawie. W środę 14 marca 2018 r. po południu z urzędów na pl. Bankowym ewakuowano ponad 800 pracowników. Ktoś wysłał maila z ostrzeżeniem o podłożeniu bomby. Na szczęście informacja okazała się fałszywa.

Do zdarzenia doszło w środę po południu. Po tym jak do urzędu miejskiego dotarł mail z ostrzeżeniem o podłożeniu ładunku wybuchowego, zarządca budynku podjął decyzję o ewakuacji. Wyprowadzono w sumie 800 osób.- Na skrzynkę urzędu ok. godz. 13:00 wpłynęła wiadomość o podłożonej bombie. O 15:45 wiedzieliśmy już, że żadnej bomby w budynku nie było. Pirotechnicy przeczesali teren - mówi nam rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji, kom. Sylwester Marczak.