Aleja Waszyngtona w Warszawie - duże utrudnienia i wyrwa w ziemi. Droga zamknięta do odwołania. Jak po wybuchu bomby

Na skrzyżowaniu Al.Waszyngtona i ul. Grenadierów pękła rura ciepłownicza o średnicy ok. 1 m. Do awarii doszło tuż po północy. Zniszczenia są bardzo poważne. Jezdnia, tory tramwajowe oraz sygnalizacje świetle są uszkodzone. Aleja Waszyngtona jest całkowicie zamknięta dla ruchu. ZTM uruchomiło komunikację zastępczą, a regularne autobusy zostały skierowane na objazdy. Utrudnienia potrwają do odwołania.

