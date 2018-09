Alkohol i papierosy bez akcyzy, fabryka fałszywych dokumentów. Przestępcy przyłapani na gorącym uczynku

Stołeczni funkcjonariusze odpowiadający z walkę z przestępczością gospodarczą ustalili, że w jednej z podwarszawskich miejscowości może dochodzić do handlu nielegalnym towarem – papierosami i alkoholem bez odpowiedniej akcyzy. Policjanci skrupulatnie obserwowali posesję w powiecie wołomińskim i w trakcie tych działań byli świadkami transakcji. "Pojawił się mężczyzna, który kupił od jej mieszkańca papierosy i po załadunku towaru, odjechał." - czytamy w policyjnym komunikacie.

Policjanci zatrzymali mężczyzn, którzy ubili interes. Kupcem i sprzedawcą okazali się 55-letni Tomasz A. i 54-letni Artur K. Podczas przeszukania samochodu, którym odjechał jeden z mężczyzn, znaleziono 5 tysięcy paczek papierosów różnych marek. Następnie funkcjonariusze przeszukali teren, na którym doszło do transakcji. Znaleziono tam jeszcze większą ilość nielegalnych papierosów, a także alkohol bez akcyzy. "Uszczuplenia Skarbu Państwa z tytułu zabezpieczonych papierosów i alkoholu wynoszą niemalże 270 tysięcy złotych." - informuje warszawska policja.

Okazało się, że wprowadzanie do obrotu nieakcyzowych używek nie jest jedynym źródłem utrzymania właściciela przeszukiwanej posesji. Artur K. Zajmował się również produkcją fałszywych dokumentów. Policjanci zatrzymali podrobione dowody osobiste, karty pojazdów, karty pobytu cudzoziemców oraz zaświadczenia i druki urzędowe. Na miejscu zabezpieczono sprzęt używany do produkcji fałszywek – komputer z wzorami dokumentów, drukarkę 3D, drukarkę sublimacyjną, laserową i urządzenia do druku wypukłego.

Właściciel sprzętu i nielegalnych dokumentów został objęty dozorem policyjnym i wkrótce usłyszy zarzuty. Drugi mężczyzna, który kupił znaczną ilość nielegalnych papierosów odpowie za przechowywanie towarów bez akcyzy.