Alkomaty nad Wisłą. Warszawiacy wkrótce będą mogli skorzystać z maszyn za 100 tys. zł

Alkomaty pojawią się na warszawskich ulicach oraz w miejskich instytucjach. W najbliższych dniach miasto planuje rozpisać przetarg na zakup dwóch rodzajów urządzeń. Jak powiedział nam Tomasz Pactwa, dyrektor biur pomocy i projektów społecznych urzędu miasta, trwają ostatnie prace nad dokumentacją przetargową.

- Chcemy ogłosić przetarg na urządzenia, które staną na bulwarach. Chcemy tam przetestować dwa rodzaje urządzeń - z ekranami i bez ekranów. Kolejne urządzenia chcemy zamontować w miejskich instytucjach - w straży miejskiej, w ośrodkach pomocy. W ten sposób każdy będzie mógł sprawdzić swoją trzeźwość - mówi Tomasz Pactwa.

Urzędnicy mają już wstępny projekt tego jak alkomaty powinny wyglądać. Byłaby to skrzynka zawieszona na ścianie, niej specjalny otwór, do którego należałoby dmuchnąć. Wynik, w zależności od rodzaju urządzenia pojawiałby się w formie wydruku lub można by go odczytać na ekranie wyświetlacza.

Projekt związany z uruchomieniem miejskich alkomatów ma kosztować 100 tys. złotych. Jeśli przetarg zostanie pomyślnie przeprowadzony, to miasto planuje kupić pierwsze urządzenia jeszcze w tym roku.