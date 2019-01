Amerykańcy żołnierze w Polsce będą trenować na maszynach Technogym dostarczonych przez polską firmę ITP SA

W Polsce przebywa teraz 2800 żołnierzy sojuszniczych i 1300 sztuk różnego rodzaju sprzętu. Stany Zjednoczone są państwem ramowym batalionowej grupy bojowej NATO. Teraz, w ramach regularnych testów kondycyjnych, amerykańscy żołnierze będą ćwiczyć na nowych maszynach do biegania firmy Technogym. Ogólnoświatowy kontrakt z amerykańską armią zobowiązał do wymiany sprzętu we wszystkich bazach. W Polsce dostawcą jest polska firma ITP SA.

Testy kondycji fizycznej w amerykańskich bazach są stałym elementem przygotowania żołnierzy. W zależności od jednostki żołnierze muszą regularnie biegać dystans 1,5 – 3 mil w określonym czasie.

Obok żołnierzy amerykańskich w Polsce stacjonują jednostki z Wielkiej Brytanii, Chorwacji i Rumunii. Amerykanie stacjonują w Orzyszu, Żaganiu, Poznaniu, Świętoszewie, Skwierzynie, Powidzu i Bolesławcu.