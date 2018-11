Andrzej Dera komentuje aferę Czarnecki-KNF: pan Czarnecki próbuje się ratować

Według autorów artykułu, szef KNF miał zasugerować zatrudnienie w banku Getin Noble należącym do Czarneckiego, wskazanego przez siebie prawnika - mec. Grzegorza Kowalczyka. W trakcie udzielonego dzisiaj wywiadu, Andrej Dera ocenił, że cała sprawa opisana przez "Gazetę Wyborczą" pokazuje "próbę obrony aktywów finansowych" przez samego Czarneckiego. Jak zaznaczył sekretarz stanu, wynika to z zadań KNF, do których należą m.in. "restrukturyzacja i ratowanie aktywów, które w dużej mierze należą do obywateli".

Zdaniem Andrzeja Dery, zatrudnienie prawnika wskazanego przez szefa KNF "podczas restrukturyzacji", jest czymś normalnym i on nie widzi "żadnego problemu na ten moment". Na pytanie o kwotę, jaką miał zarobić mec. Kowalczyk - zdaniem "GW" 1 proc. wartości banku, czyli 40 mln zł, Dera odpowiedział: - Tam nie padają żadne kwoty. Gdyby padły, miałoby to znamiona przestępstwa.

"GW" cytuje zawiadomienie do prokuratury, z którego wynika, że to Chrzanowski wskazał Czarneckiemu na kartkę z napisem "1 proc." sugerując wynagrodzenia dla mec. Kowalczyka. - Pan Czarnecki próbuje się ratować. Coś mu pokazano na kartce. Stare, dobre metody. Poczekajmy na ustalenia, jakie były fakty, a nie treść artykułu dwóch dziennikarzy "Gazety Wyborczej" - apelował w porannym wywiadzie sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.

