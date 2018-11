Andrzej Gmitruk nie żyje. Byliśmy na miejscu tragedii. Co tak naprawdę się stało?

Andrzej Gmitruk był wybitną postacią nie tylko polskiego boksu, ale całego krajowego sportu. W swojej bogatej karierze osiągał sukcesy m.in. z Andrzejem Gołotą (brązowy medal olimpijski podczas igrzysk olimpijskich w Seulu) oraz Tomaszem Adamkiem (zawodowe tytuły mistrza świata wagi półciężkiej oraz junior ciężkiej. Gmitruk współpracował w ostatnim czasie m.in. z Maciejem Sulęckim, Izuagbe Ugonohem oraz Arturem Szpilką, którego poprowadził do zwycięstwa w niedawnym pojedynku z Mariuszem Wachem.

Interwencja strażaków miała miejsce ok. godz. 4 nad ranem. Wstępny komunikat wydany przez interweniujących strażaków mówił o tym, że Gmitruk padł ofiarą zaczadzenia na wskutek dymu z pożaru. Trener mieszkał w domu z żoną i córką, jednak one zostały przez strażaków uratowane.

Na miejsce przybyła także policja. Wtedy okazało się, że pożar nie objął dużej części domu, a sam ogień, został sprawnie ugaszony i opanowany przez strażaków, zanim rozprzestrzenił się po budynku. Wstępne oględziny powstrzymały policjantów przed wydawaniem komunikatu, że to faktycznie pożar był przyczyną śmierci wybitnego trenera.

- Dom nie uległ spaleniu, a jedynie zapalił się stolik plastikowy. Przyczyna zgonu - na tę chwilę - nie jest ustalona. Taką mam informację od śledczych, którzy byli na miejscu. Raczej nie jest ona jednak związana z pożarem. To na razie wstępna informacja - przekazał w rozmowie z Onet.pl aspirant Marcin Zagórski, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Mazowieckim.

Rozmawialiśmy także z jedną z osób mieszkających w sąsiedztwie, która dobrze znała to miejsce. - Ciężko powiedzieć jak do tego doszło. To był nowy dom - usłyszeliśmy.

Na kolejne informacje trzeba poczekać. Bezpośrednia przyczyna śmierci będzie znana po sekcji zwłok. Trwają także inne policyjne czynności, które mają wyjaśnić dokładne okoliczności śmierci Andrzeja Gmitruka.

Do sprawy odniosła się także prokuratura w Mińsku Mazowieckim. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" prokuratura poinformowała, że wyniki sekcji zwłok będą znane prawdopodobnie w środę 21 listopada. Według prokuratury trener Gmitruk mógł próbować gasić ogień, ratując swoją rodzinę przed rozprzestrzenieniem się pożaru.