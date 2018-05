Pochodzące z Australii rodzeństwo zachwyciło cały świat subtelnymi neofolkowymi balladami, gitarą w stylu najlepszych utworów Neila Younga i bardzo charakterystycznymi głosami. Angus i Julia Stone w Warszawie zagrają 27 czerwca w klubie Stodoła. Ostatnie bilety możecie kupić w cenie 140 złotych (stojące) i 160 złotych (siedzące).

W rodzimej Australii rodzeństwo Angus & Julia Stone odniosło spory sukces – sławę przyniósł im już debiutancki album studyjny "A Book Like This", który dotarł do czołówek zestawień sprzedaży. Poza Australią duet stał się znany dzięki utworowi "Love Will Take You", który znalazł się na ścieżce dźwiękowej do jednej z części sagi "Zmierzch", a także singlowi "Big Jet Plane" z wydanej w 2010 r. płyty "Down the Way".Najciekawiej jednak zrobiło się w 2014 r., kiedy wydali album zatytułowany po prosty "Angus & Julia Stone", który wielu okrzyknęło jednym z najlepszych krążków tamtego roku. Znajdziemy na nim 16 niepozornych, melodyjnych piosenek, które nie pozwalają o sobie nie zapomnieć i do których wraca się regularnie. Najjaśniejszym punktem tego świetnego albumu jest utwór "Crash and Burn", będący swojego rodzaju gitarowym hołdem złożonym Neilowi Youngowi, który bardzo mocno inspiruje partie gitarowe Angusa. Hipnotyzujące wykonanie tego utworu na żywo możecie zobaczyć poniżej:Ostatnie wydawnictwo duetu to krążek "Snow" z 2017 roku, który - choć krótszy - dorównuje poziomem swojemu poprzednikowi. Album spotkał się ze słusznym uznaniem krytyków i publiczności, bo znajdziemy na nim dokładnie to, co rodzeństwu wychodzi najlepiej - piosenki, które przyciągają intymnym charakterem, ale nie nudzą, idealnie łączące chwytliwe melodie i folkowy smutek. I dokładnie takiego połączenia możecie spodziewać się podczas pierwszego koncertu duetu w Polsce.Warto też wybrać się na support, bo przed Angusem i Julią Stone wystąpi świetny projekt Vancouver Sleep Clinic, którego twórczość w szczególności powinna przypaść do gustu fanom muzyki grupy Bon Iver.