Anita Włodarczyk zmieniła klub. Nie doczekała się remontu Skry. Kolejny sportowiec ucieka z Warszawy

Na zmianę zanosiło się od lat. Zawodniczka wielokrotnie podkreślała, że obiekt położony przy ul. Wawelskiej 5 (stadion Skry) to ruina. Władze Warszawy zapewniały, że niechlubny obiekt zostanie wyremontowany. W ubiegłym roku trwała szeroka dysputa na temat modernizacji obiektu Skry przy ul. Wawelskiej 5. Miasto nareszcie odzyskało prawo do gruntów pod i wokół stadionu, co sprytnie wykorzystywali kandydaci na stanowisko prezydenta Warszawy. Czego to podczas kampanii nie obiecano... Od odważnych deklaracji nie stronił też późniejszy zwycięzca wyborów, Rafał Trzaskowski.

- Jeżeli chodzi o Skrę, to Skrę też odbudujemy. Miasto wygrywa procesy, wreszcie będzie mogło inwestować i na pewno Skra będzie odbudowana - z pasją przekonywał kandydat Koalicji Obywatelskiej.