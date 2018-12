Anna Lewandowska otworzyła w Warszawie kawiarnię. Sprawdziliśmy, co możecie tam dostać [ZDJĘCIA]

Produkty Foods by Ann możemy znaleźć w wielu polskich sklepach i kioskach. Od niedawna także w jednej z knajp Foods by Ann Healthy Store. W Warszawie znajduje się ona w Royal Wilanów. W przyszłym roku otworzy się jeszcze w jednej lokalizacji w stolicy. Docelowo w całej Polsce ma pojawić się nawet 40 lokali. Smoothie bar oferuje nam jedzenie poprawiające samopoczucie. Znajdziemy tu m.in. koktajle i smoothie oraz bowlsy oparte na superfoodsach.

Jest jeszcze jedna dobra wiadomość dla miłośników Foods by Ann. W 2019 roku na wyniku pojawi się wiele nowych produktów. Wśród nich choco bite - baton na bazie daktyla z dodatkami, oblany najwyższej jakości czekoladą, o zawartości 60% kakao czy choco snack - orzechy i suszone owoce w czekoladzie. Będą też ciasteczka i krakersy. Krakersy to przekąska składająca się z ziaren i przypraw. Ciasteczka gryczane to słodka przekąska na bazie ziaren i owoców. A co powiecie na zdrowe sorbety lodowe? Bez dodatku cukru, mleka, czy barwników można jeść bez wyrzeczeń.

Nowością będą też 100 % naturalne herbaty: czerwona z roiboosem i biała z jaśminem. Warto spróbować też kombuchy - naturalnie sfermentowanego napoju na bazie herbaty. Naturalny probiotyk zwany eliksirem długowieczności. Natural energy drink to z kolei orzeźwiający lekko gazowany napój owocowy z dodatkiem naturalnej kofeiny i ekstraktu z guarany. Bez dodatku cukru. Świetna alternatywa dla kawy. Polecany jest zarówno dorosłym, jak i dzieciom. Nic, tylko próbować.