Antifa Warszawa 2018. Kontrmanifestacja do Marszu Niepodległości: Obywatele RP, KOD i Strajk Kobiet

Antifa co to?

Antifa (od niem. Antifaschismus – antyfaszyzm – i ang. Anti-Fascist Action, AFA, Akcja Antyfaszystowska) – zbiorcze określenie ogółu osób deklarujących się jako antyfaszyści i czynnie sprzeciwiających się tendencjom skrajnie prawicowym (utożsamianymi przez Antifę z faszyzmem) - za wikipedią.

Antifa to manifestacja antyfaszystowska, która odbywa się jako Kontrmanifestacja do Marszu Niepodległości w Warszawie. W 2018 roku w tym zgromadzeniu będą brać udział mieszkańcy Warszawy, ale także przedstawiciele takich stowarzyszeń, jak: Koalicja antyfaszystowska, Obywatele RP, KOD czy Strajk Kobiet.

Ile osób weźmie w antifie?

W antifie 2018 ma wziąć udział nawet 5000 osób - tyle zostało zgłoszonych do urzędu miasta. Zgromadzenie odbywać się będzie w niedzielę, 11 listopada 2018, w godz. 13-17 w centrum Warszawy.

"W tym roku tanecznym krokiem przejdziemy przez ponurą, listopadową Warszawę. Planujemy głośno dać o sobie znać dzięki trzem niezależnym platformom muzycznym — każda i każdy znajdzie coś dla siebie! Pamiętajcie, nasza demonstracja ma charakter pokojowy — nie planujemy blokować innych marszów ani ścierać się z innymi obchodami. Nasz marsz nawiązuje do bogatej historii tanecznych protestów antyfaszystowskich. Oczywiście bardziej tradycyjne formy uczestnictwa w demonstracji pozostają jak najbardziej mile widziane!" - czytamy w opisie wydarzenia Za Wolność Waszą i Naszą! na Facebooku.

Antifa 2018 - Manifestacja antyfaszystowska pod hasłem "Za Wolność Waszą i Naszą" - godziny, trasa

Zbiórka na placu Unii Lubelskiej. Przemarsz w godzinach 14-16 ulicami:

Marszałkowska

plac Konstytucji

Piękna

Aleje Ujazdowskie

plac Trzech Krzyży

11 listopada staniemy naprzeciw nacjonalistów, staniemy z konstytucją na ustach, jednak naszym celem nie jest pokazanie się w symetrii do agresywnej grupy neofaszystów, a uwydatnienie absurdalnych przekonań uczestniczek i uczestników tzw. Marszu Niepodległości - zapowiadają Obywatele RP w oficjalnym komunikacie.

Antifa 2018 - informacje praktyczne, apel organizatorów

Organizatorzy i organizatorki (tj. Obywatele RP, Ogólnopolski Strajk Kobiet oraz KOD Mazowsze) kontrmanifestacji do tzw. Marszu Niepodległości skierowali apel do uczestników i uczestniczek wydarzenia. Zawarli w nim 5 podstawowych zasad, które będą obowiązywać podczas kontrmanifestacji i przemarszu.

Oto zasady obowiązujące podczas zgromadzenia - manifestacji antyfaszystowskiej:

Ta zasada wydaje się oczywista, jednak wolimy ją podkreślić. Na zgromadzeniu jest zakaz picia alkoholu oraz spożywania jakichkolwiek innych środków odurzających. Na wydarzeniu jest również zakaz posiadania środków pirotechnicznych - ta zasada może się wydać niezrozumiała, skoro i tak koło nas będzie przebywać zgromadzenie, na którym zostaną użyte tysiące rac sygnalizacyjnych. Ale właśnie dlatego, ta zasada jest dla nas szczególnie ważna. Nie chcemy być symetrią dla nacjonalistów, chcemy uwydatnić to, że oni popełniają wykroczenia, a policja to bagatelizuje. Jednocześnie chcemy przypomnieć, że kodeks wykroczeń zakazuje posiadania materiałów pirotechnicznych, a Prezydent m.st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz zapowiedziała, że podejmie interwencję wobec tzw. Marszu Niepodległości za używanie rac. Jeżeli na zgromadzeniu pojawią się jakiekolwiek treści homofobiczne, seksistowskie, rasistowskie lub w jakikolwiek inny sposób ksenofobiczne, osoby je prezentujące będę wypraszane. Prosimy również o zachowanie generalnej kultury osobistej na wydarzeniu. Ta prośba również jest motywowana naszym najważniejszym celem - czyli uniknięciem sytuacji, w której postawi się nas w symetrii do nacjonalistów. Okrzyki i skandowanie są oczywiście ze wszech miar dopuszczalne. Jednakże koniecznie trzeba mieć na względzie to, by w chaosie obrazów i dźwięków różnica pomiędzy naszym zachowaniem, a zachowaniem uczestników marszu nienawiści była widoczna na pierwszy rzut oka: jesteśmy pokojową i zdeterminowaną demonstracją stojącą w proteście przeciw agresywnemu, nienawistnemu tłumowi.

Apel od organizatorów zgromadzenia pod hasłem "Za Wolność Waszą i Naszą" do uczestników:

Drodzy uczestnicy i uczestniczki, chcemy żebyście dobrze rozumieli i rozumiały nasze cele. Wiemy, że faktyczne zablokowanie zgromadzenia nacjonalistów jest praktycznie niemożliwe. Wiemy również, że nasza obecność na trasie tzw. Marszu Niepodległości może “sprowokować” jego uczestników do agresji. Liczymy się z tym i wiemy, że jeśli dojdzie do takich zachowań, jak nic innego pokażą one, z czym w istocie walczymy i jak wielka jest waga problemu.

Mamy nadzieję, że w tym roku stanie nas na skwerze między Alejami Jerozolimskimi a ulicą Smolną więcej niż 50 osób. Liczymy, że stanie nas kilkaset, a może nawet kilka tysięcy osób. Tak dużej grupy nie da się wynieść i wywieźć na komendę. Prawdopodobnie skończy się to tym, że zostaniemy zamknięci między kordonami policji, w które nacjonaliści będą rzucać racami i cegłami. Tym samym, doprowadzimy do sytuacji, w której nikt z opinii publicznej nie będzie miał wątpliwości, kto tutaj jest agresorem, a policja będzie musiała dokonać wyboru: albo usunie pokojowe zgromadzenie albo dokonana interwencji wobec agresywnej grupy neofaszystów.

Pokojowa, tęczowa manifestacja

Warszawska manifestacja antyfasztysowska potocznie nazywana jest także blokadą Marszu Niepodległości a jej uczestniczy "tęczową ekipą". W ostatnich latach zgromadzenie odbywa się w formie bezpiecznej i pokojowej, w dużej asyście policji i z dala od Marszu Niepodległości. Zresztą zobaczcie jak to było w zeszłym roku:

Antifa 2017 - wideo: