On marzy o samotnej przygodzie, zmaganiu się z wodą i samym sobą. Ona – o chwili oddechu, regeneracji w Spa, i jeśli o ruchu, to tylko na dobrze wyposażonej siłowni. Czy oznacza to, że wymarzony weekend muszą spędzić osobno? Niekoniecznie, wystarczy tylko odrobina dobrych chęci i miejsce, które pomoże im połączyć pozorne przeciwieństwa.

Żeglarstwo kojarzy się większości z nas brakiem komfortu, snu i odpowiedniej infrastruktury sanitarnej. Oczywiście, podczas najważniejszych regat warunki są prawdziwie spartańskie. – Każda załoga próbuje ograniczyć wagę swojej łodzi. Jeśli pojawia się odrobina wolnej przestrzeni, wypełniają ją żagle. Nie ma więc mowy o wygodzie - mówi Steven Davis, uczestnik ostatnich regat Sydney-Hobart. Nie oznacza to jednak, że na co dzień też musi tak być. – Niewygoda w żeglarstwie jest środkiem do osiągnięcia sukcesu, a nie celem samym w sobie. Większość z nas, gdy ma taką możliwość, pozwala sobie na bardziej komfortowe warunki – dodaje Davis, którego firma Portico PM realizuje właśnie luksusową inwestycję z mariną nad Jeziorem Zegrzyńskim.



Założeniem inwestycji jest wykorzystanie bardzo dobrych warunków, które oferuje żeglarzom z centralnej Polski Zegrze, a także wzbogacenie ich o luksusowy apartament nowej generacji, tak by Portico Marina stało się miejscem odpoczynku całych rodzin. W budynku pojawią się więc restauracja, strefa wellness i SPA, basen, sala do squasha czy kort do padla. Nikt nie powinien więc narzekać tu na nudę.



- Portico Marina wyróżnia się nie tylko funkcjonalnością, ale też bardzo dopracowaną koncepcją wizualną. Wszystko tu ze sobą współgra: woda, linia brzegowa i sam budynek – podkreśla Steven Davis. Za projekt budynku odpowiadało brytyjskie biuro architektoniczne Broadway Malyan, specjalizujące się w tworzeniu budynków nad wodą na całym świecie. – Jednym z czynników, które zdecydowały, że współpracujemy z Broadway Malyan, było dopasowanie projektu do lokalnej specyfiki – dodaje wiceprezes Portico.



Bryła budynku wychodzi niejako z ziemi, a zastosowanie szklanej elewacji od strony wody powoduje, że apartamenty dają poczucie zintegrowania z naturą i wodą. Podobnie jest z basenem. Wykorzystanie naturalnego ukształtowania terenu (skarpy) daje poczucie połączenia go z Jeziorem Zegrzyńskim. - Zastosowane rozwiązania architektoniczne sprawiają, że z każdego mieszkania mamy widok na wodę. Co ważne, gdy mówimy „widok”, mamy na myśli nie niewielkie okno, a przeszkloną ścianę, dającą nam poczucie wolności i przestrzeni – zaznacza Steven Davis.



Choć termin zakończenia budowy przewidziano na drugi kwartał 2020 roku, chętnych na zakup apartamentu nie brakuje już teraz. Do tej pory sprzedano około 1/3 lokali. Kupują je nie tylko żeglarze (choć firma może pochwalić się tym, że na zakup zdecydowało się pięciu uczestników regat Sydney-Hobart), ale też osoby pragnące w weekend odpocząć od zgiełku Warszawy, czy nawet ludzie, chcący tam po prostu mieszkać, dojeżdżając do pracy w stolicy. - Przy zakupie mieszkania bierzemy pod uwagę nie tylko obecny dojazd, ale też to, jak wyglądać on będzie za jakiś czas, a tu perspektywy Zegrza są naprawdę dobre – tłumaczy Steven Davis.



