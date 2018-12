Aplikacja iTaxi w pełni dostosowana do potrzeb osób niewidomych już dostępna na iOS

Wraz z początkiem grudnia do sklepów App Store trafiła nowa wersja aplikacji iTaxi w pełni dostosowana do potrzeb osób niewidomych. Od tej pory osoby z zaburzeniami wzroku mogą łatwo i bezpiecznie korzystać ze wszystkich dostępnych funkcji aplikacji. Wystarczy włączyć opcję Voice Over, by technologia asystująca przeprowadziła użytkownika poprzez wszystkie etapy korzystania z systemu – od pobrania aplikacji na urządzeniach z systemem iOS, po finalne zamówienie przejazdu, a nawet ocenę kursu.

– iTaxi to firma nie tylko nowoczesna, rozwijająca się w zgodnie z najnowszymi technologiami, ale również zauważająca istotne problemy społeczne. Według danych GUS z 2016 roku, 3 mln Polaków cierpi na uszkodzenia i choroby narządu wzroku, a 42 tys. z nich jest całkowicie niewidoma. Nowa aktualizacja ma w znacznym stopniu pomóc im w poruszaniu się po mieście. Od teraz osoby niewidome są w stanie całkowicie samodzielnie zamówić przejazd za pomocą aplikacji i wygodnie przemieszczać się w dowolne miejsce, gdy tylko zajdzie taka potrzeba – mówi Jarosław Grabowski, CEO iTaxi.

Nowa wersja aplikacji, zanim finalnie została wprowadzona na rynek, przeszła szereg dogłębnych, profesjonalnych testów przeprowadzonych przez Piotra Witka, eksperta ds. dostępności informacji elektronicznej i technologii oraz osobę niewidomą. To właśnie on zasugerował wprowadzenie wielu niezbędnych zmian, które w praktyce miały przełożyć się na sprawne korzystanie z aplikacji oraz był odpowiedzialny za weryfikację poprawności systemu.

– Aktualnie nie tylko proces zamawiania przejazdu, ale również pozostałe funkcje iTaxi w rodzaju historii podróży, tworzenia profilu użytkownika, wprowadzania danych karty płatniczej, danych konta PayPal czy w końcu zapoznawania się z tabelą dodatkowych opłat, dostępne są dla osób o szczególnych potrzebach. Co więcej, twórcy aplikacji nie tylko zwracają uwagę na kwestie dostępności, ale z równą gorliwością wdrażają uwagi z obszaru użyteczności, co sprawia, że z iTaxi po prostu przyjemnie się korzysta – komentuje Piotr Witek.

Jak przebiegały prace nad dostosowaniem iTaxi dla osób niewidomych?

Największym wyzwaniem, przed którym stanął zespół iTaxi odpowiedzialny za stworzenie rozwiązania w pełni dostosowanego do potrzeb niewidomych było zrozumienie, w jaki sposób osoby te korzystają z aplikacji.

– Gdy otrzymaliśmy pytanie, czy jesteśmy zainteresowani uwagami związanymi z działaniem naszej aplikacji, zebranymi przez osobę niewidomą, stwierdziliśmy, że tak, koniecznie! To, co znaleźliśmy w opisie, w pierwszym momencie było dla nas zaskakujące: uwag było bardzo dużo i nie spodziewaliśmy się, że aż tak trudno jest używać naszej aplikacji do zamówienia przejazdu przez osobę z zaburzeniem widzenia — mówi Katarzyna Małecka, szefowa produktu w iTaxi.

– Przełom nastąpił dopiero wtedy, gdy mieliśmy okazję przekonać się, jak osoba niewidoma faktycznie posługuje się naszą aplikacją — jak działa technologia asystująca używana przez kogoś codziennie, intuicyjnie i… szybko. To, co nas najbardziej zaskoczyło, to właśnie szybkość posługiwania się aplikacją z użyciem technologii asystującej _— mówi Marcin Makowski, starszy programista iOS w iTaxi. – _Początkowo próbowaliśmy powtórzyć opisane przez Piotra problemy w taki sposób, że wygaszaliśmy ekran na urządzeniu i poruszaliśmy się po aplikacji przy pomocy technologii asystującej. Wielu zgłoszonych uwag nie umieliśmy jednak powtórzyć, dlatego poprosiliśmy o demonstrację. Efekt nas zaskoczył: to, co widzimy używając aplikacji i to, co powinna czytać technologia asystująca to dwie zupełnie różne kwestie. Okazuje się, że aby sprawnie poruszać się po aplikacji, nie jest potrzebne czytanie wszystkiego, co jest na ekranach. Potrzebne jest, by technologia asystująca znalazła wszystkie dostępne elementy, ale bez wymyślnych podpisów. Dlaczego? Bo osoba poruszająca się po aplikacji używa tej technologii bardzo szybko i za długie bądź źle skonstruowane podpisy po prostu nie są użyteczne.

W wyniku prac nad dostępnością aplikacji dla niewidomych, technologia asystująca czyta zakładki służące do zamówienia przejazdu w sposób zrozumiały i uporządkowany. Osoby niewidome mogą samodzielnie korzystać ze wszystkich funkcji systemu, czyli m.in. ustalania adresów, wyboru auta najbardziej dostosowanego do potrzeb użytkownika (stawka za kilometr, duży bagażnik, przewóz zwierząt, większa liczba pasażerów), wyboru aut popularnych czy luksusowych, śledzenia trasy w czasie przejazdu, jak i dokonywania płatności.

Aplikacja iTaxi w pełni dostosowana do potrzeb osób niewidzących obecnie dostępna jest na systemach iOS. Wkrótce ma się pojawić także na telefonach z systemem Android.