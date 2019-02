Apteka Nowy Świat bez mebli, ale z nowym najemcą. Co powstanie przy Nowym Świecie 18?

12 lutego 2019 mija dokładnie dwa lata od dnia, kiedy bezcenne gotyckie meble z apteki przy Nowym Świecie zostały z niej wywiezione i trafiły poza Warszawę. Firma, która była właścicielem lokalu zrobiła to bez zgody miejskiego konserwatora, który wpisał neogotyckie meble na listę zabytków.Meble w aptece były dziełem słynnego architekta Henryka Maconiego, który zaprojektował je w neogotyckim stylu. - Od wielu tygodni trwały negocjacje właścicieli apteki (firma AP-FARMA Sp. z o.o.) będących jednocześnie właścicielami mebli z zarządcą budynku, czyli ZGN. Niestety pomimo prób nie udało się stronom dojść do porozumienia i apteka na jakiś czas zaprzestała działalności. Z drugiej strony my nie zgadzaliśmy się na zmianę funkcji z apteki na np. sklep spożywczy . Przedsiębiorcy postanowili sięgnąć po środki ostateczne i...zabrali swoje meble. - napisał wtedy na swoim Facebooku Michał Krasucki, Stołeczny Konserwator Zabytków.

Apteka Gotycka, Nowy Świat 18 - co dalej z zabytkiem?

Mieszcząca się w południowej oficynie pałacu Branickich apteka przetrwała dwie wojny światowe, okupację i powstanie. Kapitalizmu przetrwać nie zdołała. Jej właściciel, firma AP-FARMA, zamknęła aptekę 3 lata temu. Pod adresem Nowy Świat 18 miał pojawić się inny biznes, spekulowano m.in. o tym, że firma, do której należała apteka chciała tam otworzyć sklep monopolowy. We wnętrzu pozostały jednak zabytkowe meble, które właściciel w końcu pod osłoną nocy postanowił wywieźć.

Do wywiezionych mebli dotarł w końcu portal TVN Warszawa. Niszczały w szopie w podwarszawskiej Wiązownie. Choć wyposażenie należało do prywatnych właścicieli, to lokalem nadal zarządza miasto. ZGN oferuje najem dawnej apteki, a termin składania ofert upływa w marcu tego roku. Lokal ma 280.67 m² i może być przeznaczony jedynie na aptekę. Zgodnie z prawem, meble powinny również powrócić do zabytkowego wnętrza. Jak na razie jednak, nic na to nie wskazuje.

