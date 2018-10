Arcydziwny prześladowca grasuje w bielańskich marketach. "Gdy nas zobaczył, przyspieszył kroku i..."

O nietypowych napaściach w bielańskich marketach zaalarmowała jedna z mieszkanek tejże dzielnicy. Nieprzyjemne zajście opisała w sąsiedzkiej grupie na Facebooku. "Uwaga na mężczyznę, który atakuje kobiety na Goldoniego!" - ostrzega użytkowniczka serwisu. Następnie zrelacjonowała sytuację, która spotkała ją, podczas gdy robiła zakupy w sieci popularnych dyskontów.

Do zdarzenia miało dojść w sobotę 29 września. Wysoki, tęgi, o krótkich włosach, około 40-letni mężczyzna odziany w granatową kurtkę z kapturem, z całym impetem najeżdżał wózkiem sklepowym na inne osoby, które przebywały w markecie. Za cel obrał kobiety oraz osoby starsze. "Stałam przy samym regale, po drugiej stronie zakupy robiła inna kobieta, gdy nas zobaczył przyspieszył kroku i wjechał wózkiem we mnie. Zrobił to z premedytacją, bo miał możliwość zjechać na bok i poczekać, aż przedzie jedna z nas." - napisała mieszkanka Bielan. Zszokowana kobieta dodała również, że gdyby nie zastosowała uniku, wózek uderzyłby ją prosto w brzuch. "Gdybym była w ciąży takie uderzenie mogłoby doprowadzić do poronienia." - dopisuje ofiara.

Następnie pokrzywdzona miała być świadkiem, kiedy napastnik śledził obcego staruszka i najeżdżał na niego wózkiem, by go pospieszyć. Kobieta odpowiedzialna za wpis dodała również, że zwróciła uwagę zarówno napastnikowi, jak i pracownikom sklepu. Agresor wszystkiego się wyparł, zaś sprzedawca oznajmił, że mężczyzna jest znany załodze pracowniczej i bardzo często zachowuje się niewłaściwie.

"Postanowiłam zamieścić ten post, ponieważ jego zachowania są nieprzewidywalne i kobiety z dziećmi małymi oraz w ciąży mogą doznać poważnej krzywdy, należy mieć oczy dookoła głowy. W razie, gdyby wyrządził komuś krzywdę posiadam jego zdjęcia." - podsumowała autorka postu.