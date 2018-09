Arkadia na Widelcu. Grzegorz Łapanowski przekona najmłodszych do jedzenia warzyw

Arkadia na Widelcu to projekt, który uczy dzieci i młodzież gotowania. Pokazuje on także najmłodszym w jaki sposób zdrowo i racjonalnie się odżywiać. Dzieci poznają nowe kulinarne obszary, zasady przygotowywania posiłków oraz odkrywają bogactwo świeżych produktów. Najmłodsi uczestnicy spotkań Arkadii na Widelcu mieli już okazję przekonać się, że warzywa mogą być nie tylko potrzebne, ale też bardzo smaczne. – Odbiór naszych kulinarnych spotkań jest bardzo pozytywny. Zapisy ruszają tydzień przed wydarzeniem i większość miejsc wyczerpuje się już w pierwszej godzinie. Na szczęście prowadzimy także zapisy w dzień odbywania się warsztatów w Arkadii. Można zatem bez problemu zapisać się na miejscu – mówi Monika Lewczuk-Kuropaś, rzecznik prasowy Arkadii.

Jednak Arkadia na Widelcu to nie tylko nauka gotowania i jedzenia warzyw, to także cenna lekcja zdrowego oraz racjonalnego odżywiania. – Uczniowie często stoją przed wyborem pomiędzy słodzonymi napojami gazowanymi, słodyczami, a zdrową i pełnowartościową przekąską. Naszym zadaniem jest ich przekonać do tej ostatniej – opowiada Katarzyna Pieczyńska, manager i dietetyk fundacji Szkoła na Widelcu.

Warsztaty odbywają się w każdą niedzielę w godzinach od 12 do 17:30 (ostatnie zapisy dostępne są o 16:30). Zajęcia przeznaczone są dla dzieci i młodzieży od 5. do 15. roku życia. Uczestnictwo w nich jest bezpłatne, wymaga jedynie posiadania przez rodzica Karty Stałego Klienta Arkadii. Zapisy dostępne są także przez Internet na stronie www.grandkitchen.pl. Można się na nie rejestrować również na miejscu w strefie Grand Kitchen na pierwszym piętrze Arkadii.