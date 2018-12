Arkadia w Warszawie. Bezpłatne porady stylisty i doradztwo prezentowe

Darmowe porady stylisty

Do 23 grudnia w Arkadii można umówić się ze stylistą i fachowcem od metamorfoz, który doradzi, jakie ubrania najlepiej pasują do sylwetki i w co warto zainwestować. Dodatkowo dostępna jest również darmowa usługa „szafiarki”, która podczas wizyty w mieszkaniu klienta, przegląda z nim jego garderobę i doradza, jakich ubrań należy się pozbyć, a co dokupić.

Jak skorzystać z bezpłatnej porady stylisty?

Każdy, kto chce skorzystać z bezpłatnych konsultacji ze stylistą, musi posiadać Kartę Stałego Klienta. Konto można założyć w kilka sekund na stronie internetowej www.arkadia.com.pl. Następnie w kalendarzu należy zarezerwować datę i godzinę spotkania. Styliści dostępni są w recepcji każdego dnia, od 16:00 do 22:00, nie tylko w okresie świątecznym. Z ich usług można korzystać przez cały rok. Karta Stałego Klienta upoważnia również do atrakcyjnych zniżek, rabatów i ofert specjalnych w wybranych arkadyjskich sklepach, restauracjach i punktach usługowych.

Spotkanie z Stylistą Arkadii trwa godzinę. Doradcy doskonale znają aktualną ofertę sklepów, pomagają w zakupach, potrafią rozpoznać dobre materiały, dopasować ubrania do fasonu i dobrać ich kolor do typu urody. Można tez skorzystać z usług concierge'a, który doradzi w wyborze prezentu dla bliskich i zaniesie zakupy do samochodu.

Jarmark świąteczny przed Arkadią

Do 23 grudnia przed Arkadią trwa jarmark świąteczny, gdzie można kupić m.in. ręcznie robione słodycze, kołacze, sery, wędliny, ekologiczne wyroby, a także rękodzieło - bombki, ozdoby choinkowe, stroiki, biżuteria artystyczna, ceramika, mydła czy kosmetyki. Stoiska czynne są w poniedziałek, wtorek, środę i czwartek od 10:00 do 21:00, piątek i sobotę – od 9.00 do 22.00 oraz w niedzielę – od 10.00 do 21.00.