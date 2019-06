Arkadia zmienia nazwę. Dołączy do prestiżowej rodziny. Od września galeria będzie się nazywać Westfield

Od września nie będziemy już jeździć do Arkadii. Największe – pod względem powierzchni – centrum handlowe w Warszawie modyfikuje swoją nazwę na Westfield Arkadia. To efekt globalnej polityki Unibail-Rodamco-Westfield do której należy kompleks przy Rondzie Radosława.

– Jesteśmy dumni, że właśnie Arkadia znalazła się w pierwszej dziesiątce europejskich centrów, spełniających kryteria sygnowania najlepszym i najbardziej rozpoznawalnym szyldem na światowym rynku nieruchomości handlowych. Tym samym zostały docenione piętnastoletnie działania w zakresie zarządzania obiektem pod względem inwestycyjnym i marketingowym – opowiada Grzegorz Grajkowski, dyrektor operacyjny Unibail-Rodamco-Westfield na Polskę.

Firma Westfield została nabyta przez właścicieli Arkadii w zeszłym roku. To globalna marka centrów handlowych o podwyższonym standardzie. Jej sklepy znajdują się m.in. w centrum Londynu, w Kalifornii czy w World Trade Center w Nowym Jorku. Po przejęciu grupa Unibal-Rodamco zaczęła dostosowywać pozostałe sklepy do poziomu oferowanego przez wspomniane Westfield'y.