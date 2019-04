Artyści dla nauczycieli. W Warszawie odbędzie się koncert poparcia dla strajkujących pracowników oświaty

Artyści dla nauczycieli

- Kochani przyjaciele artyści! Organizujemy w środę pod teatrem studio wielki koncert poparcia dla nauczycieli! Chcemy przyciągnąć młodzież i pokazać im, jak ważna jest solidarność i zaangażowanie społeczne! Apeluję do kolegów, aby wystąpili razem z nami - poinformowała Maria Sadowska.

Koledzy z branży wzięli sobie do serca apel Sadowskiej. Już dzień później artystka oznajmiła, że jej przesłanie spotkało się z niesamowitym oddźwiękiem. - Ilość maili i wiadomości od Was przeszła moje najśmielsze oczekiwania - przyznała piosenkarka. Maria Sadowska stwierdziła, że chętnych, by okazać wsparcie strajkującym nauczycielom jest tylu, że mogłaby urządzić... kilkudniowy festiwal! - Niestety mamy tylko jeden dzień i kilka godzin, więc nie uda się wszystkich pomieścić. Line-up jest już zamknięty - podsumowała artystka.

Artyści dla nauczycieli - szczegóły koncertu

Tak jak zapowiadała Maria Sadowska - koncert Artyści dla nauczycieli odbędzie się w środę 17 kwietnia pod Teatrem Studio, czyli przed Pałacem Kultury i Nauki w Warszawie od strony ul. Marszałkowskiej.

Pokażmy Nauczycielom, że jesteśmy z nimi! Łączymy siły! Warszawiacy i Artyści dla Nauczycieli! Oni nas potrzebują! Wspólnie zmienimy polską szkołę - czytamy w opisie wydarzenia.

