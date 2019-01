Atak na prezydenta Gdańska podczas finału WOŚP! Paweł Adamowicz trafił do UCK. Stan prezydenta nadal ciężki [zdjęcia, wideo]

Operacja Pawła Adamowicza zakończyła się po 5 godzinach. Stan prezydenta jest ciężki

- Pacjent żyje, jego stan jest bardzo ciężki. Operacja trwała pięć godzin. Przetoczyliśmy 41 jednostek krwi. Urazy były bardzo ciężkie, poważna rana serca, rana przepony, rany jamy brzusznej. O wszystkim zadecydują najbliższe godziny - mówią lekarze z UCK.

W imieniu rodziny i najbliższych współpracowników Prezydenta podziękowania zespołowi lekarzy UCK złożyła zastępca prezydenta Aleksandra Dulkiewicz. Podziękowała także za wyrazy wsparcia i solidarności płynące do Gdańska ze wszystkich stron.

Od rana czynne będą wszystkie stacje krwiodawstwa, w których będzie można oddawać krew. W imieniu Prezydenta Adamowicza, który jest aktywnym krwiodawcą, prosimy o ten gest solidarności.

Apel o oddanie krwi - czytaj więcej >>>

Pomoc psychologiczna dla mieszkańców Gdańska

Urzędnicy miejscy informują o możliwości skorzystania z całodobowej pomocy psychologicznej dla mieszkańców Gdańska.

- W związku z atakiem na prezydenta Gdańska, który miał miejsce podczas finału WOŚP, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku uruchomił całodobową pomoc psychologiczną - informuje rzeczniczka prezydenta Gdańska, Magdalena Skorupka-Kaczmarek. - Wszystkie osoby, które potrzebują wsparcia, mogą zadzwonić do Punktu Interwencji Kryzysowej "Fundacji Fosa" pod nr telefonu 787 960 860. Na miejscu koncertu zaraz po ataku rozpoczęło pracę czterech psychologów, którzy udzielali pomocy potrzebującym.

Potrzebna jest krew dla operowanego prezydenta Gdańska

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa apeluje o oddawania krwi.

O pomoc proszone są zwłaszcza osoby z grupą krwi 0 RhD- (minus).

- W związku z atakiem na prezydenta miasta Gdańska i koniecznością zabezpieczenia krwi, bardzo prosimy o oddawanie tego cennego leku zwłaszcza przez osoby z grupą krwi 0 RhD- (minus). W przypadkach nagłych krwawień, gdy nieznana jest grupa krwi pacjenta, można bezpiecznie przetoczyć uniwersalne krwinki czerwone grupy 0 RhD- (minus) - apeluje RCKiK w Gdańsku.

Lekarzom udało się przywrócić akcję serca prezydenta Adamowicza

Według nieoficjalnych informacji prezydent otrzymał trzy a nie dwa - jak informowaliśmy wczesniej - ciosy nożem - jeden w klatkę piersiową, dwa w brzuch. Sytuacja jest skrajnie trudna, ale udało się przywrócić akcję serca rannego.

Nieoficjalnie: wskutek trzech uderzeń nożem doszło do urazu aorty brzusznej i łuku aorty. W UCK prezydenta podłączono do ecmo, czyli płuco-serca zapewniającego krążenie pozaustrojowe

Informację o przywróceniu akcji serca na Twitterze potwierdził prezydent RP, Andrzej Duda:

Prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek apeluje o zero tolerancji dla nienawiści w życiu publicznym

Prezydent Gdyni, Wojciech Szczurek, zapewnił, że jest gotowy udzielić wsparcia Pawłowi Adamowiczowi i zaapelował do polityków, liderów i wszystkich obywateli o zero tolerancji dla nienawiści w życiu publicznym:

"Wstrząsnęła mną wiadomość o barbarzyńskim ataku na Pana Prezydenta Pawła Adamowicza. Mam nadzieję, że skuteczna pomoc lekarska pomoże Panu Prezydentowi zachować życie i zdrowie. Myślami jestem teraz z moim Kolegą, a także Jego Rodziną i Współpracownikami. Życzę im sił oraz zapewniam o gotowości do udzielenia wszelkiego wsparcia, jakie tylko może się okazać potrzebne.

Atmosfera politycznej nienawiści i narastających podziałów, początkowo politycznych, a teraz już po prostu społecznych, towarzyszy nam od dawna. W zasadzie przyzwyczailiśmy się do życia w atmosferze oszczerstw, podejrzeń i słabo lub wcale nie skrywanej nienawiści, jakby to była norma, a nie patologia. Dzisiejsze niewiarygodne, dramatyczne wydarzenie pokazuje aż nazbyt dobitnie, dokąd nas to zaprowadziło i jak zmieniło świat, który nas otacza. Napastnik próbował pozbawić życia Pana Prezydenta w czasie wydarzenia, które od blisko 30 lat było symbolem wspólnoty Polaków. Apeluję do polityków, liderów, do wszystkich obywateli o zero tolerancji dla nienawiści w życiu publicznym. Jeśli konsekwentnie wdrożymy taką zasadę, może uda się naprawić to, co w naszym społeczeństwie zostało zdemolowane."

Marsz w poniedziałek w Gdańsku

W poniedziałek, 14 stycznia, Długim Targiem przejdzie marsz przeciwko nienawiści i przemocy. Organizatorem wiecu jest Radomir Szumełda, pomorski działacz Komitetu Obrony Demokracji. Początek o godz. 18, przed fontanną Neptuna.

Spotkajmy się, żeby w milczeniu wyrazić swój sprzeciw wobec nienawiści i przemocy, żeby okazać swoją solidarność z prezydentem Pawłem Adamowiczem. Bądźmy wszyscy, bez względu na poglądy. W tej sprawie bądźmy razem - zachęca organizator.

Komentarze po ataku na prezydenta Gdańska:

"Zwykle różnimy się z Panem Prezydentem Pawłem Adamowiczem w poglądach, jak powinny być prowadzone sprawy publiczne i sprawy Polski, ale dziś bezwarunkowo jestem z Nim i Jego Bliskimi, tak, jak - mam nadzieję -wszyscy nasi Rodacy. Modlę się o Jego powrót do zdrowia i pełni sił." - napisał prezydent.

Prezydent RP Andrzej Duda modli się za Pawła Adamowicza, premier Mateusz Morawiecki żąda informowania na bieżąco o sytuacji, a minister spraw wewnętrznych i administracji określa zamach na prezydenta Gdańska "niewytłumaczalnym barbarzyństwem". Czołowi politycy w kraju natychmiast zareagowali na tragedię na Targu na Węglowym.

Premier Mateusz Morawiecki zobowiązał szefa MSWiA do bieżącego informowania o stanie prezydenta Adamowicza i okoliczności dramatycznego zdarzenia

"Niewytłumaczalne barbarzyństwo" - tak Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji określił atak na prezydenta Gdańska

Sławomir Neumann, przewodniczący PO na Pomorzu:

Donald Tusk, prezydent Rady Europejskiej, wzywa do modlitwy za Adamowicza:

Zdaniem eksperta: przeważył brak staranności

- Sądzę, że przeważył tu brak staranności. Jeżeli tam była ochrona, to zawiodła. Te osoby odpowiedzialne są przede wszystkim za to, by niepowołane osoby nie dostały się na scenę - komentuje dr Cezary Tatarczuk, dziekan WSAiB im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, ekspert z zakresu bezpieczeństwa, były policjant.**

- Rozumiem, że mogła udzielić się atmosfera rozprężenia, towarzysząca zbieraniu pieniędzy podczas WOŚP, ale ochrona nie jest po to, by towarzyszyć wszystkim w przeżywaniu kolejnych etapów tego święta - mówi ekspert.

Zaznacza, że z tego co widział, napastnik na scenie nie był krótko

- Kiedy tylko wszedł na scenę, od razu powinien być z niej zdjęty. Osoby publiczne, w tym wypadku najważniejszy urzędnik miasta, jest całkowicie bezbronny i zdany wyłącznie na osoby zabezpieczające imprezę - mówi.

Były policyjny antyterrorysta: ochrona nie wykazała się należytym profesjonalizmem.

- Zrozumiałbym sytuacje, w której zostałby zraniony nożem pracownik ochrony zabezpieczający wejście, ale niedopuszczalne było wtargnięcie napastnika na scenę - twierdzi proszący o anonimowość były funkcjonariusz pododdziału antyterrorystycznego w Gdańsku, obecnie pracownik renomowanej firmy ochroniarskiej. - Zasada jest taka - pracownicy ochrony powinni ze sobą utrzymywać stały kontakt wzrokowy, by w razie potrzeby udzielać sobie wzajemnie wsparcia. Niestety, to nie była profesjonalna ochrona. Świadczy o tym spóźniona reakcja na atak, fakt, że po napaści mężczyzna pozostawał jeszcze jakiś czas na scenie. Prawdopodobnie przy przetargu na tego typu usługi została wzięta pod uwagę najniższa cena. Sami widzieliśmy na ekranach telewizorów ubrane w żółte kamizelki ochrony bardzo młode osoby, kobiety, niemalże dzieci.

Wszyscy jesteśmy wstrząśnięci atakiem na Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, jaki miał miejsce podczas finału WOŚP w Gdańsku. W tej chwili Prezydent jest operowany i jeśli będę mogła przekazać Państwu informacje na temat jego stanu zdrowia, zrobię to niezwłocznie. Jednocześnie w imieniu Prezydenta i jego rodziny proszę o zrozumienie i uszanowanie tej trudnej dla wszystkich sytuacji i nie niepokojenie rodziny i bliskich osób - czytamy w oficjalnym komunikacie, jaki Magdalena Skorupka-Kaczmarek rzeczniczka Biura Prezydenta Gdańska wysłała do prasy.

Policja wie, kim jest 27-letni napastnik

Jak poinformowała Karina Kamińska z KMP w Gdańska, napastnikiem był 27-letni mężczyzna z Gdańska.- Wiemy że był karany m.in. za rozboje - mówi policjantka. - Ujęty został przez ochronę po tym, jak dźgnął prezydenta Adamowicza.

Funkcjonariusze zabezpieczyli nóż, którym ugodził prezydenta. Zabezpieczono także identyfikator z napisem "media" - policja sprawdza, czy użył go przy wejściu na scenę. Funkcjonariusze sprawdzają monitoring, przesłuchiwani są świadkowie.

Scenę zabezpieczała firma ochroniarska, policja była w pobliżu.

Prezydent Paweł Adamowicz jest operowany

Stan prezydenta jest krytyczny. Pacjent jest operowany. Do szpitala jedzie szef Klinicznego Oddziału Ratunkowego - prof. Andrzej Basiński oraz dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Jakub Kraszewski.

Prezydent Paweł Adamowicz jest obecnie operowany

- Pierwsze działania ratunkowe zostały podjęte jeszcze na miejscu zdarzenia - mówi dr Jerzy Karpiński, pomorski lekarz wojewódzki. - Prezydent jest w stanie bardzo poważnym. Karetka pogotowia przewiozła go na Kliniczny Oddział Ratunkowy Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku. Mogę tylko powiedzieć, że pan prezydent znalazł się w jednym z najlepszych i najnowocześniejszych szpitali w Polsce, w rękach bardzo dobrych lekarzy. Mam nadzieję, że ta dramatyczna sytuacja dobrze się skończy. ( Dorota Abramowicz)

Nożownik ugodził prezydenta w okolicę klatki piersiowej i w brzuch

Prezydent Paweł Adamowicz trafił na Kliniczny Oddział Ratunkowe Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, gdzie natychmiast zajęli się nim ratownicyi lekarze specjaliści medycyny ratunkowej. Obrażenia, jakich doznał prezydent są poważne - nożownik ugodził go zarówno w okolicy klatki piersiowej, jak i w brzuch. Trwa walka o życie prezydenta - głownie chodzi o zatamowanie krwotoku oraz wyprowadzenie go ze wstrząsu. Gdy tylko uda się ustabilizować stan chorego natychmiast zostanie od przewieziony na blok operacyjny. Dyżur na chirurgii pełni dziś bardzo doświadczona chirurg - kobieta, do szpitala lada chwila dojada jeszcze jej koledzy z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Transplantacyjnej GUMED.( Jolanta Gromadzka-Anzelewicz)

Gdańscy dominikanie modlą się za zdrowie i życie prezydenta Gdańska. Na swojej stronie na portalu społecznościowym poinformowali, że polecają prezydenta Pawła Adamowicza opiece Matki Boskiej Zwycięskiej, patronki Gdańska.

Atak na prezydenta Gdańska podczas finału WOŚP. Premier Morawiecki o ataku na Pawła Adamowicza

- Myślami i modlitwą jesteśmy teraz z prezydentem Adamowiczem - napisał na Twitterze premier RP, Mateusz Morawiecki.

Atak na prezydenta Gdańska podczas finału WOŚP. Pierwsze komentarze na FB

* Szprengiel Aneya: Dzis bylam pod sceną, nie bralam ze sobą torebki. Ochroorna przed wejściem nie sprawdzala nikogo, w kieszeni mogles wnieść wszystko..

Przykre to że człowiek, człowiekowi..

Jest mi wstyd za Ciebie człowieku! Teraz to siebie posiedzisz.!

Atak na prezydenta Gdańska podczas finału WOŚP. Paweł Adamowicz był reanimowany

Prokurator Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku potwierdziła, że stan prezydenta Pawła Adamowicza jest poważny, samorządowiec był reanimowany.

- Monitorujemy stan zdrowia pana prezydenta - powiedziała "Dziennikowi Bałtyckiemu" prok. Wawryniuk.

Na miejsce zdarzenia pojechało czterech prokuratorów. Sprawą zajmować się będzie Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. - Zabezpieczamy ślady. Sprawca został zatrzymany - mówi prok. Wawryniuk.

W tej chwili oficjalnie nie wiadomo jakie rany zostały zadane prezydentowi Adamowiczowi.

- Zatrzymany znajduje się w jednej z jednostek policji. W tej chwili znana jest jego tożsamość - mówi prok. Wawryniuk.

Atak na prezydenta Gdańska podczas finału WOŚP. Paweł Adamowicz w ciężkim stanie

Policja oficjalnie potwierdza, że ofiarą ataku padł prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz. Został zabrany do szpitala.

Joanna Kowalik-Kosińska, rzeczniczka KWP w Gdańsku potwierdziła, że napastnik został zatrzymany.

- Został zatrzymany przez ochroniarzy, którzy ochraniali tę imprezę - mówi policjantka.

- Na miejsce pojechał prokurator dyżurny - poinformowała "Dziennik Bałtycki" prok. Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.