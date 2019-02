Atak nożownika na Kabatach. Mieszkańcy nie czują się bezpiecznie. "Co się dzieje z naszym Ursynowem?"

Jeżeli ktoś z Was zwrócił uwagę na 2 chłopaków wybiegających z metra w tej godzinie, to bardzo proszę o kontakt – apeluje do mieszkańców autorka wpisu.

O niebezpiecznym zdarzeniu na Kabatach poinformowano w lokalnej grupie facebook-owej, Obywatele Ursynowa. Do napaści miało dojść wczoraj, tj. w niedzielę 17 lutego , ok. godziny 19. Z informacji zamieszczonych w grupie wynika, że ofiarą była młoda dziewczyna. Kiedy wychodziła z metra, na schodach zaatakowało ją dwóch mężczyzn. Jeden z nich drasnął 18-latkę ostrym narzędziem, prawdopodobnie nożem. Po tym zajściu napastnicy uciekli.

Mieszkańcy w szoku

Post niezwykle poruszył ursynowskich internautów. Pod wpisem pojawiła się lawina komentarzy wyrażających niepokój dotyczący bezpieczeństwa w dzielnicy. "To zaczyna być koszmar. A było tak spokojnie.", "Szok. Kabaty przestały być oazą spokoju.", "Co się na tym naszym Ursynowie dzieje?" - piszą zdenerwowani mieszkańcy.

Część członków grupy zdążyło już wydać wyrok. Za niebezpieczne sytuacje na Ursynowie winią... przystanki dla podmiejskich autobusów. "Wszystko zaczęło się od momentu, kiedy zaczęli budować tę obwodnicę nieszczęsną i te piep**** przystanki z Piaseczna i Góry Kalwarii wprowadzili" – pisze jedna z mieszkanek. Kolejna sąsiadka zauważa podobną zależność: "No tak. Autobus do Piaseczna, Wilanowa, Konstancina. Może jeszcze do Krakowa niech puszczą przez Kabaty, będzie bezpieczniej. Dramat, co za żuleria i łobuzeria."

