Atak nożownika w Warszawie oraz atak na plebanii. Dwie osoby nie żyją

Atak nożownika w Warszawie

W czwartek między godziną 17 a 19 doszło w Warszawie do dwóch śmiertelnych ataków w Warszawie. Pierwszy z nich miał miejsce na Muranowie, przy ulicy Nowolipie. - Około godziny 17 do plebanii wszedł mężczyzna, który zaatakował będącego w środku człowieka. Obronić chciał go ksiądz, który został również zaatakowany. Po trzech minutach na miejscu pojawili się policjanci, którzy obezwładniają agresora. Ten w momencie zatrzymania traci przytomność. Jest reanimowany, zabrany do szpitala, gdzie nieprzytomny przebywa pod nadzorem policjantów. Osoba zaatakowana umiera w szpitalu - powiedział nam kom. Sylwester Marczak, rzecznik Komendanta Stołecznej Policji.

Drugi atak wydarzył się na Mokotowie. - Około godziny 19 otrzymaliśmy informacje, że przy ul. Sobieskiego leży zakrwawiony mężczyzna. Policjanci oraz pogotowie udali się na miejsce. Niestety, pomimo reanimacji mężczyzna zmarł - mówi nam Małgorzata Wersocka. - Policjanci podjęli penetrację terenu. Mężczyzna zostało zatrzymany. W tej chwili wyjaśniamy okoliczności - dodaje. Napastnika zatrzymano u zbiegu ulicy Belwederskiej i Gagarina.

Policja wyjaśnia obydwie sprawy. Jak słyszymy, ataki nie były ze sobą powiązane.