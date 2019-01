Atak terrorystyczny na Warszawę. Samochód wjechał w ludzi, terrorysta strzelał do tłumu, użyto środków chemicznych w ramach ćwiczeń

Atak terrorystyczny w Warszawie - służby ćwiczyły jak reagować

Akcja rozegrała się na terenie parkingu CH Fort Wola przy ul. Połczyńskiej. Tam terroryści wjechali ciężarówką w grupę osób znajdujących się przed wejściem do budynku. Następnie napastnicy wybiegli z samochodu, a jeden z nich strzelił z broni do uciekających ludzi, zabijając i raniąc wiele osób. Następnie terrorysta wbiegł w tłum ludzi i detonował siebie przy użyciu kamizelki wypełnionej materiałami wybuchowymi. Drugi napastnik wbiegł do Fortu Wola, zabił dwie osoby i wziął zakładników.

Na miejsce przybyli policjanci zaalarmowani przez świadków zdarzenia i obezwładnili agresora. Kolejne działania przeprowadzono w kryjówce terrorystów. Tam policjanci, przeszukując pomieszczenia znaleźli chemikalia oraz elementy urządzeń wybuchowych. Dalsze czynności prowadzą już policjanci z Centralnego Nieetatowego Zespołu ds. Śledztwa Powybuchowego.

Na szczęście to tylko ćwiczenia HEKSOGEN 2018 organizowane przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Przedstawiciele zespołów, które brały udział w akcji ostrzegają jednak, żeby takich sytuacji nie bagatelizować, ponieważ zdarzały się w innych krajach Europy. W dniach 3-4 października Centralne Biuro Śledczego Policji przeprowadziło policyjne przedsięwzięcie szkoleniowe z udziałem wielu służb i instytucji, odpowiedzialnych za reagowanie w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej związanej z wystąpieniem zagrożenia o charakterze terrorystycznym.

Atak terrorystyczny w Warszawie - dlaczego policja wykonuje takie ćwiczenia?

Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie oraz udoskonalenie współdziałania służb i instytucji, sposobu ich reagowania na zdarzenie o charakterze terrorystycznym spowodowane użyciem materiału lub urządzenia wybuchowego, w tym mogącego zawierać substancję lub czynnik chemiczny, biologiczny lub radiacyjny.

Takie działania to także sprawdzenie procedur współpracy Centralnego Nieetatowego Zespołu ds. Śledztwa Powybuchowego, któremu przewodniczy Wydział do Zwalczania Aktów Terroru CBŚP, w skład którego wchodzą funkcjonariusze z innych służb - powiedziała komisarz Iwona Jurkiewicz z zespołu prasowej stołecznej policji.

W ćwiczeniach oprócz policjantów z Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendy Stołecznej Policji i KRP IV, wzięli również udział funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Staży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz prokuratorzy z Prokuratury Krajowej.

Służby mundurowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo i ratownictwo oraz przedstawiciele samorządów odpowiadający za reagowanie w sytuacjach kryzysowych, muszą być zawsze gotowi do współpracy ze sobą. W tym celu sprawdzane są procedury, doskonalone umiejętności, organizowane ćwiczenia, podczas których wszyscy muszą wykazać się takim samym zaangażowaniem, jak podczas realnego wystąpienia zagrożenia. Tak też było tym razem. Tuż po ataku terrorystycznym i neutralizowaniu agresorów ratownicy medyczni udzielali pomocy rannym. Wstrzymano ruch drogowy, zabezpieczono miejsce zdarzenia oraz ślady, przeprowadzono oględziny, jednocześnie ustalając okoliczności ataku i ewentualnych wspólników terrorystów. Wykonano wszystkie czynności, jakie należałoby przeprowadzić w takiej sytuacji.