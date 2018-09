Atrakcje turystyczne w Kościelisku i okolicy

Na całym świecie istnieje wiele wspaniałych miejsc. Co roku tysiące turystów odwiedza bardziej lub mniej znane regiony, by podziwiać ich piękno i odpocząć od codziennych zajęć. Niejeden szuka spokoju i relaksu za granicą. Choć widoki mogą być naprawdę zapierające dech w piersiach, często sprawdza się stare polskie przysłowie „cudze chwalicie, swego nie znacie”. Co zatem warto zobaczyć na ziemi ojczystej?

Jednymi z najbardziej urokliwych okolic w Polsce, których nie wolno pomijać, są góry. Dumnie pnące się ku niebu Tatry wzbudzają respekt. Otaczające je lasy kryją bogactwo flory i fauny, często zaskakując nietuzinkowym pięknem. Wiele gatunków roślin i zwierząt występuje głównie przy zboczach gór, a niektóre znajdują się pod ochroną. Są więc naprawdę cennym dziedzictwem narodowym. Jednym z ciekawszych górskich rejonów jest Kościelisko – miejsce mogące pochwalić się nie tylko pięknymi widokami, ale też licznymi atrakcjami turystycznymi.

Kontakt z naturą

W dzisiejszych czasach większość osób prowadzi intensywny tryb życia. Ciągle gdzieś się spieszą, a obowiązki w pracy i domu zdają się ciągle rosnąć. Wielu szuka ucieczki od tej ciągłej gonitwy pokonując szlaki górskie. Choć taka pasja wymaga samodyscypliny i wysiłku fizycznego, sprzyja odpoczynkowi psychicznemu i zresetowaniu mózgu. Takie uwolnienie od zmartwień i natłoku myśli jest potrzebne każdemu.

Miłośnicy górskich wycieczek często sporządzają listę szczytów, które muszą zdobyć. Z pewnością na każdym takim wykazie punktów honorowych widnieją wierzchołki otaczające Dolinę Pięciu Stawów. Niezapomniane widoki z pewnością przyciągają nawet początkujących górskich wędrowców. Oprócz jezior, można zobaczyć tu też wodospady – największy z nich to Wielka Siklawa, wysoka na ok. 70 m. Jeziora, nazwane też stawami, są piękną nagrodą za trud włożony w dotarcie do nich. Pierwsze z nich, Wielki Staw Polski, znajduje się na wysokości 1665 m n.p.m. i jest zarazem najdłuższym, jak i najgłębszym jeziorem w Tatrach. Szacuje się, że jego dno znajduje się ponad 79 m niżej! Zbiorniki te, otoczone żywo zieloną roślinnością lub skałami, zachwycają zmęczonych podróżników.

A jakie szczyty je otaczają? Między innymi Niżna Kopa i Kozi Wierch, najwyższy polski szczyt nieznajdujący się na granicy z innym państwem. Do Doliny Pięciu Stawów można wyruszyć z Palenicy Białczańskiej, skąd wiedzie dobra droga także do Morskiego Oka. To największe tatrzańskie jezioro jest jedną z piękniejszych wizytówek polskich Tatr Wysokich. Otoczony skalnymi ścianami zbiornik to miejsce, do którego nietrudno dotrzeć, dzięki czemu przyciąga turystów niezależnie od pory roku. To także świetne miejsce do kontynuowania podróży – m.in. w kierunku wspomnianej już Doliny Pięciu Stawów, jak i na Rysy.

Atrakcje w Kościelisku

Krajobraz warto też podziwiać z licznych punktów widokowych. Sztandarowym przykładem jest jedno z najpopularniejszych wzgórz w Zakopanem – Gubałówka, na które można dostać się kolejką torową. Z kolei długie trasy biegowe pozwalają obserwować po drodze liczne ciekawe miejsca. Taki wysiłek fizyczny z pewnością poprawi samopoczucie i korzystnie wpłynie na zdrowie – również dzięki świeżemu, czystemu powietrzu występującemu w górach. Jedna z takich tras, usytuowana na Chotarzu, ma 10 km długości! Wieczory natomiast warto spędzić w centrum miasta, odwiedzając klimatyczne karczmy, degustując miejscowe potrawy, czy spacerując przez Krupówki. To miejsce, którego nie można przegapić!

Odrobina relaksu

Większość potrzebuje jednak nie tylko kontaktu z przyrodą, ale też odrobiny rozrywki i relaksu. Do popularnych atrakcji miast południowej Polski z pewnością zaliczyć można wszelkiego rodzaju baseny i termy. Ciepła woda, przestrzeń i cisza potrafią ukoić nerwy i dać odpocząć zmęczonemu ciału. Aby skorzystać z takiego luksusu, warto odwiedzić Termy Szaflary. W ich ofercie znajdują się zarówno baseny kryte, jak i te znajdujące się na zewnątrz, a także spa, specjalizujące się w masażu.

Innym takim miejscem jest kąpielisko geotermalne w Zakopanem usytuowane na Polanie Szymoszkowej, otoczone krajobrazem rodem z pięknej widokówki. Jeśli ktoś decyduje się odwiedzić Kościelisko, warto zostać tu na dłużej. Nie da się zobaczyć i zwiedzić wszystkiego w jeden dzień.

Noclegi w Kościelisku potrafią bardzo różnić się ceną i wyglądem – od nowoczesnych apartamentów, po typowo góralskie chaty z ludowym klimatem. Warto więc wybrać sprawdzoną kwaterę. Wiele cennych informacji na temat pokoi lub domków do wynajęcia, wraz z ich zdjęciami, można znaleźć na stronie internetowej http://pieknekoscielisko.pl/. Witryna ta umożliwia też dokonanie rezerwacji on-line. Zawarte w niej bogate opisy danego miejsca oraz opinie dotychczasowych klientów z pewnością pomogą wybrać idealnie dopasowaną kwaterę w Kościelisku.

Górskie rejony są naprawdę niesamowite. Można odwiedzać te same miejsca kilka razy, a jednak nigdy się nie nudzą. Przyroda zaskakuje, dlatego warto choć trochę ją poznać. Zwłaszcza, gdy oferta wypoczynkowa w ich okolicy jest tak bogata, jak w rejonie Kościeliska.