Atrium Promenada zyskała 13 200 m2 powierzchni. W centrum handlowym powstała “Aleja fontann”, prestiżowy pasaż z najlepszymi markami

Atrium Promenada - Aleja Fontan

Pasaż Aleja Fontann ma nawiązywać do najbardziej znanych domów i pasaży modowych Paryża, Mediolanu, Londynu i Nowego Jorku. W alei kupić będzie można prestiżowe marki odzieżowe producentów z całego świata. Na atmosferę wpływa także wystrój samego środka.

Wnętrza Alei Fontann zostały zaprojektowane z dbałością o detale i najwyższą jakość wykończenia. Są pełne światła dzięki przeszklonemu sufitowi i transparentnym balustradom, a podwójnej wysokości 6-metrowe witryny, tzw. double shopfronts, wzorowane są na koncepcji Grand Magasin luksusowych dzielnic Paryża lub Londynu dopełniają jej elegancji wygląd.

Centralną częścią pasażu jest fontanna o średni pięciu metrów. Prezentuje ona także grę świateł, wody i muzyki. W tej części pasażu znajdziemy też wirtualną rzekę, która wkomponowana została jako interaktywny element posadzki.

Aleja Fontann - sklepy

Jakie marki znajdziemy w nowym pasażu Atrium Promenada? W nowej części centrum handlowego znajdziemy sklepy:

IMPERIAL, ELISABETTA FRANCCHI, PINKO, Weekend by Max Mara, Marella, ZARA, Massimo Dutti, pierwszy w Warszawie salon eobuwie, pierwsze w Polsce salony marek THUN i New Balance Metropolitan Concept, a także Guess, CK Jeans, Ochnik, ECCO, Timberland, 4F, Sizeer, Sinsai, Mohito, Deni Cler, Pierre Cardin, Premium Home, Imperial, New Balance, Tommy Hilfiger, Liu Jo, Vistula, Lanoro, Calzedonia, W. Kruk, Molton oraz Sephora, a lokalną ofertę multibrandową prezentują Concept Store1 i Slow Concept Store.