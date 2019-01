Atrium Targówek w nowej odsłonie. Galeria zachwyca po przebudowie [ZDJĘCIA]

Jedno z pierwszych centrów handlowych w Warszawie w ciągu dwunastu miesięcy przeszło gruntowną modernizację. Atrium Targówek zyskało ponad 8 600 m2 powierzchni, na której powstała m.in. aleja modowa z 32 sklepami, z czego 27 to nowe dla galerii polskie i zagraniczne marki.

Nowe sklepy w Atrium Targówek:

Bershka,

Pull and Bear,

Guess,

Medicine,

KMX Fashion,

Etam,

Greenpoint,

Anabel Arto,

TOUS,

By Dziubeka,

Swarovski,

Leksus Gold & Silver.

.

W odnowionej galerii znajdziemy również zrewitalizowaną strefę food court, w której znajdzie się miejsce na rodzinny posiłek czy biznesowy lunch, a także przestrzeń dla pracujących przy komputerze.

- Nowe Atrium Targówek to miejsce, w którym klienci mogą nie tylko wybierać wśród rozpoznawalnych marek polskich i międzynarodowych, ale spędzić czas rodzinnie w strefie foodcourt, również w każdą niedzielę. Atrium Targówek jest miejscem ze spójną, różnorodną i kompleksową ofertą handlową, usługową i rozrywkową, idealnie dopasowaną do współczesnego stylu życia lokalnej społeczności - mówi Michał Nowakowski, dyrektor Atrium Targówek.

W odnowionym centrum handlowych przy Głębockiej 15 zadbano również o zwiększenie liczby miejsc postojowych - na zadaszonym parkingu jest ich obecnie ponad dwa tysiące. Klienci będą mogli korzystać także z systemu carsharing, a dla rowerzystów uruchomiono stację rowerową.

Atrium Targówek to obecnie jeden z największych centrów handlowych po prawej stronie Wisły. Do dyspozycji klientów jest 155 sklepów i lokali usługowych, w tym m.in. H&M, Zara, Smyk, Apart, Reserved, RTV Euro AGD, Calzedonia, Duka, Empik, Monnari, Promod, Ryłko, Stradivarius, Douglas, Hebe, Home&You, Mohito, Carry, Sephora, Ochnik, Okaidi, CCC, Paris Optique, Rossmann, Multikino, McDonalds, Starbucks, Pizza Hut Express, Camaieu, Vistula, YES, W. KRUK.

Atrium Targówek - godziny otwarcia

Centrum handlowe jest otwarte od poniedziałku do soboty w godz. 10-21, a w niedziele 10-20.

Atrium Targówek - adres

Atrium Targówek znajduje się przy ul. Głębockiej 15.