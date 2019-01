Audioriver 2019. Data, ceny biletów, lineup festiwalu

14. edycja Audioriver odbędzie się w dniach 26-28 lipca 2019 r. w Płocku. Festiwal istnieje od 2006 roku - sześć ostatnich edycji zostało wyprzedanych jeszcze przed otwarciem bram, a ostatnia zgromadziła aż 30 tysięcy osób. Audioriver to festiwal, który od 13 lat prezentuje publiczności mnogość odmian i nurtów muzyki elektronicznej. Artyści zapraszani przez organizatorów wydarzenia bardzo często sięgają również po inne brzmienia, takie jak jazz, soul, hip hop czy rock, tworząc projekty ponad podziałami, które trudno jednoznacznie zaszufladkować. Wykonawców reprezentujących różne muzyczne światy i łamiących ramy gatunku nie brakuje również w drugim ogłoszeniu tegorocznego programu festiwalu. The Black Madonna w swoich setach swobodnie miesza disco, house i techno, Wilkinson łączy wpływy klasycznego drum & bass i elementy popu, a instrumentalna i elektroniczna mieszanka muzyczna Davida Augusta świetnie sprawdziłaby się zarówno jako ścieżka dźwiękowa do filmu, jak i podczas żywiołowej nocy w klubie. Różne oblicza muzyki tanecznej Marea Stamper, czyli The Black Madonna, to zdecydowanie jedna z najbardziej charakterystycznych i charyzmatycznych postaci w świecie muzyki elektronicznej ostatnich lat. Amerykanka jest nie tylko świetną DJ-ką i producentką, ale także aktywistką, która działa m.in. na rzecz poprawy sytuacji kobiet i społeczności LGBTQ. Tylko w ciągu 12 ostatnich miesięcy wraz ze swoim cyklem We Still Believe odwiedziła m.in. Paryż, Miami, Los Angeles, Manchester czy Londyn (na niesamowitej całodziennej imprezie w Shoreditch), rozgrzewała największe międzynarodowe festiwale (m.in. Melt! Festival czy Primavera Sound), a także wraz z Dixonem, Tale of Us i Solomunem wystąpiła w kultowej grze Grand Theft Auto. Jedno jest pewne – jej set będzie jednym z najbardziej energetycznych i roztańczonych występów podczas tegorocznej edycji Audioriver.

W nieco innej stylistyce, ale nie mniej tanecznej, swoją muzykę tworzy Oliver Koletzki. Choć dziś jest on kojarzony z elektroniką, jego przygoda rozpoczęła się od brzmień hip hopu, produkowanych na konsoli Commodore 64 w rodzinnym Brunszwiku. Cierpliwość i kilka lat spędzonych w studiu zaowocowały wymarzonym debiutem, ponieważ jego pierwsze wydawnictwo za sprawą Svena Vätha w 2005 r. ukazało się w wytwórni Cocoon. Do dziś, Koletzki wydał 6 pełnowymiarowych albumów, na których znalazły się m.in. takie hity, jak „Bring Me Home”, „These Habits” czy „Bones” wyprodukowane razem z HVOB. Zdecydowaną większość swojego materiału Oliver opublikował w stworzonej przez siebie wytwórni Stil Vor Talent, która na przestrzeni lat z małego labelu ewoluowała do szanowanej oficyny, działającej również jako agencja bookingowa.

W wytwórni Stil Vor Talent swoje pierwsze kroki w oficjalnej karierze wydawniczej stawiał David August. Urodzony w Hamburgu w 1990 roku artysta komponuje wielopłaszczyznową muzykę elektroniczną. Jak twierdzi: „Tworzenie muzyki - akt tworzenia w ogóle - powinien być wolny od racjonalizmu. W najlepszym wypadku powinien polegać wyłącznie na komunikacji z podświadomością”. Jego karierę producencką można prześledzić poprzez wieloletnią już twórczość; serię wczesnych singli i remiksów, po debiutancki album pt. „Times”, aż do łamiących schematy produkcji wydanych w pod-wytwórni Ninja Tune (Counter Records) i dwóch dojrzałych krążków wydanych w 2018 roku. Live show Davida przybiera różne formy, ale niezależnie czy występuje sam, z orkiestrą czy z zespołem, ważną częścią jego występów jest improwizacja, o czym z pewnością przekonamy się również w Płocku.

Mocne brzmienia Enrico Sangiuliano to producent, performer i inżynier dźwięku urodzony w Reggio Emilia we Włoszech. Już jako nastolatek interesował się technologią. W latach 90. tworzył pierwsze produkcje na domowym komputerze, a także zdobywał popularność, grając podczas lokalnych undergroundowych wydarzeń. Potem przez lata współpracował z różnymi wytwórniami, a dziś jest jednym z najbardziej znanych przedstawicieli Drumcode, oficyny zarządzanej przez Adama Beyera. Popularność zyskał dzięki takim utworom, jak „Hidden T”, „Astral Projection” czy „Moon Rocks”, które zebrały miliony wyświetleń na YouTube. Dużą popularnością w tym samym serwisie cieszą się również jego remixy dla tak cenionych wykonawców, jak Armand Van Helden czy Moby.

Peter Van Hoesen nigdy nie był typowym artystą sceny techno. Choć jest uważany za jednego z najlepszych selektorów gatunku, w swojej twórczości łączy dźwięki, które sprawdzą się w różnych otoczeniach - w klubie, domu, galerii czy muzeum. Twierdzi, że szczególny wpływ na jego edukację muzyczną miały belgijskie radiostacje i audycje, które nagrywał na kasety magnetofonowe. „Te audycje radiowe naprawdę otwierały głowę i prezentowały wszystko, co wartościowego znajdowało się poza mainstreamem. W ten sposób odkryłem wiele brzmień nowej fali, EBM, industrialu, a nawet wczesnego house'u i techno”. Poza aktywnym produkowaniem i graniem na żywo, Peter prowadzi również własną wytwórnię Time to Express.

Urodzony w Paryżu Shlømo jest obecnie jedną z najbardziej liczących się postaci francuskiej sceny techno. Wymiary muzyki elektronicznej odkrywa od 2005 roku, a zainteresowanie tymi brzmieniami zawdzięcza wpływom m.in. wytwórni Warp oraz twórczości Aphex Twina i Boards of Canada. Kilka lat później poznawał scenę również od strony imprez, a jego entuzjazm i inspiracje skłoniły go do zakupu pierwszego sprzętu do rozpoczęcia produkcji. Dziś muzyka Francuza to skrzyżowanie nurtów techno, eksperymentalnej elektroniki i muzyki filmowej, co zaprezentował w materiale na debiutanckim albumie pt. „Mercurial Skin”. Jako performer, Shlømo od kilku lat poświęca się występom live, które prezentował już m.in. podczas Amsterdam Dance Event, w berlińskim klubie Berghain czy na festiwalach Exit i Weather.

Blooma to nowy producencki projekt na polskiej scenie, za którym stoją DEAS (znany z wydawnictw w popularnych międzynarodowych wytwórniach z muzyką elektroniczną, takich jak KMS, Bush Records i Second State), a także AGIM, który jest m.in. współautorem sukcesu takich grup, jak Őszibarack czy Nervy. Ich kolaboracja to połączenie wielkiej pasji i miłości do muzyki, pochodzącej od artystów z dwóch różnych muzycznych światów, którzy świetnie sprawdzają się we wzajemnej współpracy zarówno w studiu, jak i podczas występów na żywo. Warto podkreślić, że pierwsze wydawnictwo projektu Blooma ukazało się w cenionej hiszpańskiej wytwórni Suara, współpracującej chociażby z Charlotte De Witte czy Booka Shade.

Drum & bass w różnych odsłonach Wilkinson to obecnie jedna z najbardziej znanych postaci na międzynarodowej scenie drum & bass. Producent z przedmieść Londynu zyskał ogromną popularność po wydaniu debiutanckiego albumu pt. „Lazers Not Included”, na którym znalazły się m.in. takie hity, jak „Half Light”, „Too Close” czy „Afterglow” – klip do tego utworu do dziś uzbierał prawie 64 miliony wyświetleń na YouTube. Z kolei drugi album Wilkinsona pt. „Hypnotic” stał się najbardziej utytułowanym albumem drum & bass w 2017 roku, a wśród jego fanów znaleźli się m.in. Zane Lowe, Skrillex i... sam Elton John. Wraz z wydaniem obu płyt, Brytyjczyk skupił się również na występowaniu na żywo z pełnowymiarowym zespołem i właśnie w takiej odsłonie zagra na Audioriver.

Projekt Brookes Brothers tworzą dwaj bracia – Dan i Phil, specjalizujący się w tworzeniu cieplejszych odmian muzyki drum & bass, zawierających elementy brzmień disco czy soulu. Potwierdza to ich najwiekszy hit, czyli „Carry Me”, który został wybrany jako „Hottest Record in the World” przez Zane'a Lowe'a, i był obecny na playlistach BBC Radio 1 i BBC Radio 1Xtra. Wraz z sukcesami solowych produkcji i kolaboracji, Brookes Brothers zbudowali sobie pozycję uznanych remikserów. Na swoim koncie mają przeróbki utworów dla takich producentów, jak Chase and Status, Nero czy Crystal Fighters.

Projekt InsideInfo pierwotnie tworzył duet producentów, który ciężko pracował w studio, a na antenie radia Origin FM co tydzień prezentował swoje nowe utwory świetnie przyjmowane przez fanów drum & bass. Po pewnym czasie, postanowili podążyć swoimi drogami, a projekt InsideInfo do dziś kontynuuje Paul, który stał się on jednym z czołowych przedstawicieli mocniejszych odmian drum & bass. Jego utwory znalazły się w katalogach m.in. Viper Recordings, Horizons, Critical czy Blu Mar Ten.

">">