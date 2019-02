Audioriver 2019. Poznaliśmy kolejne gwiazdy, które wystąpią na festiwalu

AUDIORIVER to impreza dla tych, którzy lubią muzyczkę elektroniczną. W ubiegłym roku uczestnicy przez 3 dni festiwalu bawili się na koncertach, które odbywały się łącznie na 8 scenach. Na festiwalowej mapie Polski istnieje od 2009 roku. Audioriver 2019 odbędzie się w w dniach 26-28 lipca 2019 r. w Płocku. Kolejne gwiazdy na Audioriver 2019 Trzecie ogłoszenie artystów Audioriver 2019 to mieszanka światów, nurtów i środków wyrazu wymykająca się gatunkowym ramom. A nie jest to nawet półmetek ogłoszeń tegorocznej edycji największego w Polsce festiwalu muzyki elektronicznej. Elektronika pełna kontrastów Twórczość duetu Modeselektor pokazuje, jak szerokim i rozwijającym się gatunkiem jest muzyka elektroniczna. Z jednej strony, Sebastian i Gernot kilkukrotnie współpracowali z Thomem Yorkiem i remiksowali utwory Radiohead czy Björk. Z drugiej, są znani wśród fanów mocniejszej elektroniki za sprawą działalności wytwórni Monkeytown i 50Weapons, a wielbiciele brzmień popu cenią ich kompozycje produkowane razem z Apparatem, pod nazwą Moderat. Po ponad dwóch latach wspólnych tras koncertowych jako trio, Sebastian i Gernot powrócili do projektu Modeselektor i właśnie wydali swój najnowszy krążek pt. „Who Else”. Płyta zawiera mnóstwo różnorodnych brzmień elektroniki, a dwa wcześniej opublikowane single promujące album, czyli „Who” i „Wealth”, to produkcje mocno nawiązujące do stylistyki hip-hopowej za sprawą wokali Flohio i Tommyego Casha.

Emocjonalna muzyka elektroniczna ponad podziałami „Music not genres. Friends not judgement” to manifest autorstwa Catz 'n Dogz, czyli jednego z najbardziej znanych polskich projektów elektronicznych na międzynarodowej scenie. Grzegorz i Wojciech twierdzą, że w muzyce najważniejsze są emocje, nie mają dla nich znaczenia kategorie czy podziały gatunkowe. W utworach i setach na żywo swobodnie sięgają po house, techno, disco, a nawet wokale rodem z jazzowych produkcji. W tym roku ukaże się kolejny album duetu pt. „Friendship” – tytuł nawiązuje do łączącej artystów przyjaźni, która miała ogromny wpływ na sukcesy ich wspólnego projektu. Krążek promuje niedawno wydany hit pt. „New Love”.

Charlotte De Witte, objawienie sceny techno ostatnich lat, podkreśla emocjonalną stronę muzyki. Belgijska artystka podczas występów na żywo za każdym razem gwarantuje publiczności mnóstwo parkietowej energii, a jako producentka lubi sięgać po brzmienia nieco bardziej mroczne i głębokie, które łączy ze swoim wokalem. „Tworzenie muzyki naprawdę daje mi szansę na dotarcie do bardziej emocjonalnej strony muzyki elektronicznej, którą kocham. Muzykę, która ma w sobie tę melancholijną stronę, po prostu uważam za o wiele bardziej interesującą – niezależnie od tego, czy jest grana na żywo, w studiu, czy tylko słucham jej w domu”.

Collin Benders, jazzowy i hip-hopowy koneser z Utrechtu oraz artysta stojący za projektem The Kyteman Orchestra, już jako 17-letni trębacz koncertował w Europie, RPA i Indonezji. W wieku 22 lat założył Kyteman's Hiphop Orchestra, z którą zdobył wiele nagród i wyróżnień, m.in.: Dutch Pop Prize 2009, Edison i Silver Harp, a potem stworzył kolejny projekt, czyli po prostu The Kyteman Orchestra, prezentujący serię improwizowanych koncertów, pozbawionych partytur i jakichkolwiek instrukcji. Jakiś czas temu Colin postanowił pójść o krok dalej dalej – tworzy i występuje z orkiestrą ukrytą w kilku boxach wypełnionych (głównie analogowymi) modułami syntezatorów, za pomocą których opowiada złożone muzyczne historie.

Steffen Linck, czyli Monolink, wywodzi się ze środowiska szeroko rozumianej „muzyki gitarowej”. Gitara zawsze była jego wiernym kompanem, ale dźwięki komponowane za pomocą tego instrumentu nie do końca spełniały swoje zadanie. Stąd zainteresowanie innymi brzmieniami, w tym muzyką elektroniczną i jej nurtami. Jak się potem okazało, połączenie gitary, wokalu i elektroniki dało niespodziewany efekt w postaci muzycznych podróży, które są w stanie zachwycić najbardziej wybredną publikę. Po zeszłorocznym, świetnym solowym występie na Audioriver, artysta wróci do Płocka wraz z zespołem.

Twórcami projektu British Murder Boys są Regis i Surgeon, dwaj producenci i giganci międzynarodowej sceny techno, którzy są uwielbiani zarówno przez oddanych, wieloletnich fanów gatunku, jak i młodszą, świadomą publikę. Współpraca obu artystów rozpoczęła się kilkanaście lat temu i choć obaj są zajęci solowymi projektami, co jakiś czas do niej wracają. W tym roku wydali swój nowy live album pt. „Fire In The Still Air”, czyli zapis występu z zeszłorocznego festiwalu Atonal. Twórczość British Murder Boys to klasyczne, mocne i industrialne techno, ale z naleciałościami brytyjskiej sceny – Regis i Surgeon są przecież nazywani pionierami charakterystycznego brzmienia określanego jako „Birmingham sound”.

Tamer Malki i Rami Abousabe, czyli Bedouin, to brooklyński duet produkcyjny i DJ-ski, tworzący charakterystyczne brzmienia, pełne mistycznych melodii i rytmów. Łączy ich eklektyczna wizja dźwiękowa, która dzięki bliskowschodniemu dziedzictwu, zachodniemu wychowaniu i podróżom po świecie, czerpie z różnych wpływów. Ich wspólne muzyczne korzenie i stale rozwijający się gust pozwala tworzyć produkcje pełne wrażliwości, które jednocześnie nie są pozbawione tanecznych wpływów. Tamer i Rami to także świetni DJ-e, co potwierdzili występami chociażby na Ibizie, w Meksyku czy na festiwalu Tomorrowland.

Ekstraklasa sceny drum and bass Andy C, nagrodzony w trakcie całej kariery ponad 40 nagrodami, jest nazywany fenomenem światowej sceny drum and bass. Solowymi występami wyprzedawał hale w Alexandra Palace czy Brighton Academy. Prowadzona przez niego wytwórnia Ram Records prezentowała światu takie talenty, jak Chase & Status czy Wilkinson, a remiksy dla Major Lazer, Rudimental i London Grammar sprawiły, że stał się rozpoznawalny wśród fanów spoza elektronicznej społeczności. Nie można zapomnieć też o świetnie przyjętych autorskich kompozycjach, takich jak „Heartbeat Loud” czy „Haunting”.

Po przeprowadzce z São Paulo do Londynu, S.P.Y. szybko ugruntował swoją pozycję na brytyjskiej scenie drum & bass dzięki talentowi produkcyjnemu, który zaowocował debiutanckim wydawnictwem w wytwórni Metalheadz. Teraz artysta stale współpracuje z Hospital Records, gdzie wydał albumy: „What The Future Holds” oraz „Back To Basics”, a już w marcu opublikuje najnowszy materiał na krążku pt. „Dubplate Style”. Na scenie podczas występu na Audioriver towarzyszyć mu będzie wieloletni przyjaciel festiwalu i świetny wokalista – MC LowQui. Brytyjczyk sprawdził się na wielu muzycznych scenach, na których występował chociażby z takimi artystami, jak Goldie, Andy C czy Benga.

Eatbrain to obecnie jedna z najciekawszych wytwórni specjalizujących się w wydawaniu produkcji w klimatach muzyki drum and bass neurofunk, założona przez węgierskiego producenta o pseudonimie Jade. Szef labelu oraz jej reprezentanci zaprezentują na Audioriver specjalny wspólny występ w wersji Eatbrain League: Teddy Killerz b2b Jade b2b Fourward ft. MC Coppa. Taki skład pozwala podejrzewać, że będzie to jeden z najbardziej żywiołowych drum and bassowych występów podczas Audioriver 2019.

Audioriver 2019 - bilety Bilety na festiwal Audioriver 2019 do kupienia są za pośrednictwem serwisu e-bilet.pl (link) oraz w wybranych punktach stacjonarnych (lista miejsca). Ceny karnetów: 4 lutego – 12 maja 2019

karnet 2-dniowy: 270 zł karnet 3-dniowy: 340 zł 13 maja – 22 lipca 2019

karnet 2-dniowy: 300 zł karnet 3-dniowy: 370 zł 23 lipca – 26 lipca 2019

karnet 2-dniowy: 330 zł

karnet 3-dniowy: 400 zł Bilety jednodniowe na piątek i sobotę kosztować będą 200 zł, a na Sun/Day 70 zł. Pojawią się one w sprzedaży w późniejszym terminie, wyłącznie w przypadku niewyprzedania się karnetów.