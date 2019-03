Aukcja klasycznych samochodów. Unikatowy Ford GPW z okresu II wojny światowej i Audi Quattro S1 [ZDJĘCIA]

Wiosenna aukcja to prawdziwa gratka dla każdego wielbiciela klasycznej motoryzacji, szczególnie dla entuzjastów kanonicznych modeli kabrioletów i aut sportowych. Oferta 15 wyjątkowych, starannie wyselekcjonowanych samochodów stanowi swoistą podróż przez kilka dekad minionego stulecia.

Najstarszy, Ford GPW, to auto terenowe z okresu II wojny światowej produkowane od 1941 roku specjalnie dla rządu Stanów Zjednoczonych i razem ze swym pierwowzorem, jeepem Willysem, wykorzystywane przez wszystkie siły alianckie. Po wojnie pojazd dostosowany został do potrzeb użytkowników cywilnych. Prezentowany okaz trafił do Polski bezpośrednio ze Stanów Zjednoczonych i jest jednym z najlepiej utrzymanych tego typu egzemplarzy w kraju.

Najbliżej współczesności sytuują się cztery modele Porsche 911 – każdy reprezentujący inny typ i inną konfigurację – z najcenniejszym z nich, efektownym, żółtym Speedsterem z 1994 roku, będącym prawdziwą gwiazdą aukcji. Charakterystyczna, aerodynamiczna sylwetka o opływowych krawędziach w zamyśle projektantów umożliwiać miała jak najbardziej bezpośrednie, fizyczne wręcz doświadczenie z jazdy. W tylnym panelu skryto manualnie operowany soft top. Szacowana wartość samochodu, będącego jednym z niespełna 1000 zrealizowanych egzemplarzy, to około 1,5 mln zł.

Szczególny okaz stanowi również replika Audi Quattro S1, rajdowej legendy lat 80. stworzonej z myślą o widowiskowych zawodach dawnej grupy B i całkowicie zmieniającej oblicze ówczesnego motorsportu. Wersja cywilna samochodu, stworzona w liczbie niewiele ponad 200 sztuk, była wówczas najdroższym seryjnie produkowanym niemieckim autem. Wystawiony na aukcję pojazd stanowi staranną replikę wykonaną z graniczącą z pietyzmem troską o detale.

Wśród pozostałych obiektów znaleźć można także „Pagodę” – Mercedesa projektu legendarnego francuskiego stylisty Paula Bracqua z 1967 roku swój przydomek zawdzięczającą rozpoznawalnej, wklęsłej konstrukcji dachu, przypominającej sylwetki orientalnych świątyń. Ofertę uzupełniają takie kultowe auta jak Ford Mustang Fastback – znany z licznych filmów i wideoklipów symbol wolności i ikona amerykańskiej popkultury czy Jaguar E-Type coupé – znak stylu lat 60., który sam Enzo Ferrari mianował „najpiękniejszym autem w historii motoryzacji”.