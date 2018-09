Auto detailing - zadbaj o swój samochód!

Czym jest car detailing?

Jak to się dzieje, że kilkunastoletnie samochody nieraz wyglądają, jakby przed chwilą wyjechały z salonu? Ich wnętrze wydaje się być niedawno odnowione, a lakier nie nosi żadnych rys czy zabrudzeń. Czy to oznacza, że właściciel tego auta wymienił całe wnętrze, a przy okazji zlecił ponowne pomalowanie nadwozia? Cóż, to też jest możliwe. Na szczęście, są też znacznie tańsze sposoby odświeżenia wyglądu samochodu. Choćby auto detailing.

Jeżeli jesteś osobą, którą pasjonuje kosmetyka aut to zapewne wiesz, o czym mówimy. Pewnie przeraża Cię każda, nawet najmniejsza skaza na lakierze samochodu. Wszelkiego typu odpryski farby czy wgniotki karoserii powodują u Ciebie niemalże fizyczny ból, potrafisz wiele godzin spędzić w garażu, “pucując” swój samochód. Warto jednak wiedzieć, że nawet Ty, pragnący nadać swojemu autu piękny i świeży wygląd, raczej nie osiągniesz takich efektów jak profesjonalne firmy, zajmujące się kosmetyką aut. Dlaczego?

Auto detailing to kompleksowy proces, mający przywrócić karoserii oraz wnętrzu auta wygląd maksymalnie zbliżony do fabrycznie nowego egzemplarza. To szereg działań, które obejmują czyszczenie i renowację nadgryzionych zębem czasu i eksploatacją elementów. Auto detailing obejmuje również konserwację uszkodzonych części auta, co pozwoli na zachowanie efektu na dłużej. Oto elementy, które podlegają renowacji w firmach oferujących kosmetykę aut:

* karoseria + koła

* szyby

* tapicerka (w przestrzeni pasażerskiej i bagażniku

* kokpit

* komora silnika

Pielęgnacja zewnętrzna auta

Regularnie myjesz swoje auto? Świetnie! Dzięki temu jego karoseria nie jest brudna ani zakurzona, a poruszanie się czystym samochodem jest znacznie przyjemniejsze. Niestety, jazda po takim mieście jak Warszawa bardzo szybko pozostawi swoje piętno na każdym samochodzie. Ciasne parkingi, gdzie łatwo o zarysowania czy wgniecenia na karoserii, to zmora każdego warszawskiego kierowcy. A rys czy wgnieceń raczej nie usuniesz w trakcie wizyty na myjni!

Mówisz - “trudno”? A tylko pomyśl, o ile przyjemniej byłoby codziennie wsiadać do lśniącego nowością auta? Wcale nie musisz zmieniać samochodu! Twojemu autu pomogą tak zwane car spa - czyli swoiste salony piękności dla samochodów. Jak to się odbywa? Cały proces rozpoczyna się od...mycia karoserii. Pozwala to na usunięcie wszelkiego typu ciał obcych i zabrudzeń, które mogą zalegać na nadwoziu. Obok wody z szamponem, specjaliści od auto detailingu używają także glinki samochodowej czy innych środków chemicznych.

Kolejny krok to polerowanie samochodu. Pozwala ono na usunięcie wszelkiego typu niedoskonałości. To właśnie wtedy znikają rysy czy utlenienia. Aby efekt był trwały, przeprowadza się także woskowanie auta. Środek ochronny w postaci pasty albo mleczka nakładany jest na karoserię, chroniąc ją przed uszkodzeniami. Pewne studio auto detailingu w Warszawie oferuje nawet zabezpieczenie lakieru przed działaniem zanieczyszczeń z powietrza czy kwaśnymi deszczami.

Wewnętrzna kosmetyka samochodu

Myli się ten, kto sądzi, że regularne odkurzanie wnętrza samochodu czy nawet polerowanie kokpitu popularnymi środkami ma cokolwiek wspólnego z auto detailingiem. Owszem, obie z tych czynności są w jakiś sposób związane z zabiegami detailingowymi, natomiast wachlarz działań jest znacznie szerszy.

Wnętrze samochodu jest miejscem, w którym zwykle zbiera się całe mnóstwo zabrudzeń. Kurz, błoto czy piasek z ubrań i obuwia pasażerów szybko wnikają w struktury tapicerki oraz wykładziny we wnętrzu samochodu. Pierwszym krokiem przy okazji renowacji wnętrza jest kompleksowe pranie tapicerki samochodowej. Czyszczeniu podlegają również plastiki we wnętrzu. Pozwoli to na usunięcie zabrudzeń i łatwiejsze odnalezienie ewentualnych uszkodzeń tych elementów.

W kolejnym etapie usunięte zostają wszelkie niedoskonałości tapicerki czy plastików. Ubytki są usuwane, a uszkodzone elementy regenerowane lub nawet wymieniane na nowe (jeżeli nie ma możliwości ich naprawy). Dzięki temu, auto po zabiegu w car spa rzeczywiście wygląda jak nowe.

Dlaczego warto dbać o wygląd auta?

Zadbane auto to wizytówka właściciela. Poza tym jazda samochodem, który wygląda niemalże tak doskonale, jak w dniu opuszczenia salonu, jest po prostu przyjemna. A zadbany samochód cieszy nie tylko wzrok właściciela, ale również ma znacznie lepszą wartość na rynku wtórnym. Sprzedając auto z zadbanym lakierem i czystym wnętrzem możemy liczyć na lepszą cenę - a przynajmniej, odbieramy potencjalnemu zainteresowanemu argumenty do negocjacji kwoty. Warto wiedzieć, że auto detailing wymaga czasu. To nie jest kolejna wizyta na myjni, która trwa kilkadziesiąt minut. Nieraz trzeba oddać auto nawet na kilka dni. Z drugiej strony, efekt wizualny, jaki osiągniemy po wizycie naszym samochodem w takim auto spa, potrafi być wręcz piorunujący! Krótko mówiąc- warto!

Kto zajmuje się auto detailingiem w Warszawie?

Choć popyt na usługi tego typu stale rośnie, znalezienie dobrego studio auto detailingu w Warszawie nie jest łatwe. Jedna z najbardziej uznanych firm z tej branży znajduje się na Służewie, niedaleko Lotniska Chopina. Poszukując firmy, która oferuje auto detailing na wysokim poziomie warto zawsze sprawdzić opinie w Internecie!