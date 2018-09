Autobusy Mazowieckie zastąpią PKS-y? Mają uzupełnić siatkę Kolei Mazowieckich

Komunikacja autobusowa na Mazowszu jest od kilku lat w poważnym kryzysie. Likwidowane są kolejne linie, a na wciąż istniejących drastycznie ogranicza się liczba kursów. W czerwcu przestały funkcjonować PKS-y w Mińsku Mazowieckim, Przasnyszu, Ostrołęce i Ciechanowie, a z Płocka odjeżdża wyraźnie mniej autobusów. Doprowadziło to do sytuacji, w której niektóre miejscowości nie mają połączenia z Warszawą ani transportem kolejowym ani drogowym - na terenie województwa mazowieckiego połączenia kolejowe ma tylko 43 z 87 miast.

Autobusy Mazowieckie zamiast znikających PKS-ów?

Ten problem podkreśla też Mateusz Dobrowolski z partii Razem, który wskazuje na konieczność stworzenia Autobusów Mazowieckich, które będą ściśle połączone z Kolejami Mazowieckimi i zaznacza, że bez takiego rozwiązania województwo pozostanie "komunikacyjną pustynią". Autobusy Mazowieckie miałyby działać w bliskiej współpracy z Kolejami Mazowieckimi - obie spółki miałyby wspólne rozkłady jazdy, a nad oboma projektami miałby czuwać marszałek województwa.

Podobne pomysły pojawiały się już w maju 2018 r., jednak nie spotkały się z przychylnym przyjęciem. Grupa radnych Sejmiku Mazowieckiego zaproponowała, by przewozy autobusowe organizowały Koleje Mazowieckie. Autobusy miałyby dowozić pasażerów do stacji kolejowych – tam podróżni przesiadaliby się w pociągi do Warszawy czy innych większych miast województwa.

Lokalne władze sceptyczne

Rafał Rajkowski, który w zarządzie województwa odpowiedzialny jest za kolej, zaznaczał wtedy, że nie wyobraża sobie, by spółki kolejowe mogły na dużą skalę stworzyć siatkę linii autobusowych, wskazując na problem braku potrzebnych środków i licencji. Z kolei prezes Kolei Mazowieckich Robert Stępień stwierdził, że zaproponowane przez radnych rozwiązanie było wcześniej brane pod uwagę, jednak prognozy wskazywały na nierentowność takiego przedsięwzięcia.

W podobnym tonie wypowiedział się teraz marszałek Mazowsza Adam Struzik, zaznaczając, że bez specjalnej ustawy nie da się powołać do życia Autobusów Mazowieckich. - Musiałoby być jasno pokazane, ile udziałów mają gminy, powiaty i województwo. Sami nie mamy pieniędzy na sfinansowanie takiego przedsiębiorstwa - mówi.

Więcej piszemy o tym tutaj: Likwidacja PKS-ów na Mazowszu. Koleje zorganizują transport autobusowy?