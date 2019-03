Autostrada A2. Umowa na poszerzenie autostrady podpisana. Między Łodzią a Warszawą mają powstać dodatkowe pasy

Dodatkowe pasy ruchu

Podpisano umowę w sprawie opracowania dokumentacji poszerzenia autostrady A2 o dodatkowe pasy ruchu od granicy województw łódzkiego i mazowieckiego do węzła Konotopa. Zadanie za 3,4 mln zł zrealizuje spółka Transprojekt Gdańsk.

Rozbudowa autostrady A2 od Łodzi do Warszawy polegać będzie na dobudowie trzeciego pasa ruchu od węzła Łódź Północ do węzła Pruszków, a na odcinku węzeł Pruszków – węzeł Konotopa czwartego pasa ruchu.

- Autostrada będzie na powrót bezpieczna i przyjazna dla kierowców. Musimy zrobić wszystko, aby zapobiec tej liczbie zdarzeń, wypadków drogowych, które na tym odcinku mają miejsce, a wynikają z dużego obciążenia tej drogi, dochodzącego na niektórych odcinkach już do 60 tys. pojazdów na dobę - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Prace przygotowawcze potrwają 19 miesięcy, co oznacza, że będą prowadzone do 2021 roku. Budowa dodatkowych pasów została przewidziana na okres nawet do 3 lat, ze względu na to, że prace są planowane bez wyłączania odcinka z ruchu. Łączny koszt rozbudowy A2 może wynieść ok. 600 mln zł.

Likwidacja Punktu Poboru Opłat

Ponadto trwa likwidacja Punktu Poboru Opłat Pruszków, czyli niepotrzebnych wysepek, które spowalniają ruch. W tym miejscu notorycznie dochodzi do wypadków, dlatego wyspy dzielące, które miały służyć jako infrastruktura do poboru opłat od samochodów osobowych, muszą zniknąć.

- Po likwidacji PPO Pruszków uzyskamy przepustowość i płynność ruchu, przy jednoczesnym zachowaniu pełnych standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego – powiedział p.o. Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski.

Drogowcy chcą zakończyć prace do pierwszego dnia wakacji (30 czerwca 2019).

