Autostrady będą darmowe? System poboru opłat nie ruszy w terminie

W piątek 3 listopada miał ruszyć system elektronicznego poboru opłat od kierowców aut osobowych. Zarządzająca państwowymi autostradami Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie zdąży jednak z wdrożeniem systemu. Oznacza to, że na państwowych autostradach nie będą pobierane opłaty od samochodów osobowych.

Jak długo to potrwa i czy faktycznie możemy liczyć na darmowe przejazdy? Ministerstwo odpowiada bardzo enigmatycznie. – Po dokonaniu przejęcia GITD planuje podjąć prace zmierzające do modyfikacji funkcjonalności Krajowego Systemu Poboru Opłat, tak by go udoskonalić i zwiększyć jego efektywność. Obecnie nie jest możliwe określenie, które kierunki okażą się najbardziej perspektywiczne – mówi Szymon Huptyś, rzecznik Ministerstwa Infrastruktury w rozmowie z Rzeczpospolitą.

Obecnie niewiele ponad 900 z 1638 km autostrad jest bezpłatna. GDDKiK administruje obecnie dwoma autostradami: A2 (Stryków - Konin) oraz A4 (Katowice - Wrocław).