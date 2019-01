Awantura o dzika. Kto jest zły? Zobacz OPINIE i MEMY

Temat dzików i afrykańskiego pomoru świń, czyli dokładnie ASF i decyzja Ministerstwa Środowiska z końca grudnia 2018 o masowym odstrzale dzików - to temat, który rozgrzał do czerwoności całą Polskę. Efektem decyzji MŚ jest zobowiązanie Polskiego Związku Łowieckiego kół łowieckich do zorganizowania polowań na dziki. Jeśli dojdą one do skutku to zabitych może zostać w ciągu trzech weekendów niemal 210 tys. dzików. Zobacz w galerii opinie, głosy w sporze oraz memy dotyczące tematu dzików.