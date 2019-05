Awaria metra, Warszawa. W poniedziałek 20 maja doszło do awarii na pierwszej linii. ZTM uruchomił komunikację zastępczą

Bramki w metrze. Czy są potrzebne w Warszawie? Inne kraje podpowiadają rozwiązania

Bramki w metrze. Co dalej z darmowymi biletami kartonikowymi? Aktywiści są za całkowitą likwidacją bramek. To ma rozwiązać m.in. ten problem. Postanowiliśmy przyjrzeć się innym systemom metra na świecie. Czy likwidacja bramek to konieczność? A może są inne rozwiązania?