Po wczorajszej,czwartkowej wichurze, jaka przeszła nad Polską gros mieszkańców stolicy wciąż pozbawionych jest dostaw prądu. W jakich dzielnicach brakuje energii i ciepłej wody? Do kiedy potrwają utrudnienia? Dalsza część artykułu poniżej.

Dojrzewalnia bananów pod Warszawą. Co dzieje się z bananami zanim trafią na...

Warszawska Nagroda Edukacji Kulturalnej - propozycje można zgłaszać do 30...

Do awarii doszło w czwartek, 21 czerwca, w godzinach wieczornych. Bez prądu pozostają mieszkańcy Mokotowa, Białołęki, Targówka oraz Wawra. Jak informują pracownicy Pogotowia Energetycznego nie wiadomo, jak długo potrwają jeszcze utrudnienia. - Na miejscu pracują pracownicy Pogotowia Energetycznego. W tym momencie trudno stwierdzić jak długo potrwa awaria - tłumaczą nam przedstawiciele Pogotowia.Część mieszkań w okolicy odzyska dostęp do ciepłej wody i energii już przed godziną 8:00. Część będzie musiała poczekać nawet do godziny 11:00.