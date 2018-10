Awaria ruchomych schodów na stacji metra. Chwile grozy na stacji Centrum. Ludzie potrzebowali pomocy medycznej

Awaria schodów ruchomych w metrze. Czy byli ranni?

Ustaliliśmy, że do awarii doszło około godziny 7:30. Schody ruchome znajdujące się na peronie w kierunku Kabat gwałtownie przyspieszyły. Spowodowało to, że pasażerowie zaczęli na siebie wpadać i przewracać się. Kilku pasażerów doznało obrażeń. - Trzy osoby przewieziono do szpitala, a jednej udzielono pomocy na miejscu - informuje Anna Bartoń, rzecznik prasowy Metra Warszawskiego.

Awaria schodów ruchomych w metrze. Co było przyczyną?

Na chwilę obecną nie ustalono jeszcze przyczyny awarii schodów ruchomych na stacji metra Centrum. Na miejscu pracują ekipy konserwatorów. - Wezwano również Transportowy Dozór Techniczny, celem przebadania schodów i ustalenia przyczyny tej awarii, a następnie sposobu jej usunięcia. - mówi Anna Bartoń.

Schody, które uległy awarii zostały wyłączone z użytkowania. Prewencyjnie wyłączono również pozostałe schody ruchome na stacji metra Centrum.