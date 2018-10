Awaria schodów w metrze. Schody mogą być nieczynne aż do listopada

W czwartek 4 października doszło do tragicznej w skutkach awarii schodów ruchomych na stacji metra Centrum. Schody gwałtownie przyspieszyły, co spowodowało, że pasażerowie wpadali na siebie i wywracali się. Trzy osoby przewieziono do szpitala, a jednej udzielono pomocy na miejscu. Po tym zajściu schody są wciąż nieczynne i nie zanosi się na to, żeby sytuacja uległa w najbliższym czasie zmianie. Szczegóły w artykule poniżej.